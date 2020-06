O Paraná se aproxima de 600 mortes por covid-19. Com mais 24 óbitos registrados neste domingo (28), o estado chega a 586 vidas perdidas para o coronavírus. Também neste domingo, o Paraná registrou mais 918 novos pacientes infectados, totalizando 20.516 casos confirmados.

Dos 24 pacientes cujas mortes foram registradas neste domingo, 14 eram homens e dez mulheres com idades entre 41 e 96 anos. Os óbitos ocorreram entre 18 e 28 de junho. Os pacientes que faleceram residiam em Cascavel (8); Curitiba (5); Londrina (2); outras cidades que registraram uma morte são Araruna, Balsa Nova, Colombo, Congonhinhas, Goioerê, Planalto, São José dos Pinhais, Três Barras do Paraná e Tupãssi.

Neste domingo, de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), 714 pacientes com covid-19 estão internados. Desse total, 460 pacientes estão em enfermaria e 254 em UTI. Há outros 814 pacientes internados que aguardam resultado de exames para confirmar se estão ou não com covid-19 – 409 em leitos de UTI e 405 em enfermaria.

Das 399 cidades paranaenses, 348 têm ao menos um caso confirmado de covid-19, provando a interiorização do coronavírus. Em 132 municípios há óbitos em decorrência da doença.

