Temporada de Caranguejo começa nesta sexta-feira no Paraná

A temporada de caranguejo começou! A partir desta sexta-feira (1º) de dezembro o consumo do crustáceo está liberado. A temporada vai até o dia 14 de março, quando termina o período em que é permitido servir esta delícia no Paraná. Essa permissão com tempo definido é a forma de garantir a continuidade da espécie com a reprodução natural.

Apesar da liberação, existe restrição quanto ao tamanho que pode ser capturado. A permissão é regulamentada pelo Instituto Água e Terra (IAT) com base na Portaria do IAP nº180/2002, autorizando o recolhimento de machos do caranguejo-uçá com mais de 7 centímetros de carapaça. O tamanho representa um centímetro a mais do que estabelece a legislação federal, definida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama).

Além disso, a busca pelos animais é permitida apenas de forma artesanal, feita com as mãos, com proibição ao uso de qualquer tipo de ferramenta cortante como enxadas, facões, foices, cavadeira e cortadeira e outros, uso de produtos químicos ou armadilhas, como o laço e redes ou demais meios que possam machucar e matar os animais ou causar danos ao ambiente.

+Viu essa? Tartarugas mortas na Ilha do Mel; Uma delas tinha garrafa amarrada no pescoço

Crime

Importante reforçar que quem capturar, transportar, comercializar, beneficiar ou industrializar os crustáceos em desacordo com as restrições determinadas pela Portaria será enquadrado na Lei de Crimes Ambientais. As penalidades são multas de R$ 1,2 mil a R$ 50 mil, com acréscimo de R$ 20 por quilo do animal apreendido. O valor varia de acordo com a quantidade de material proibido em uso pelo infrator.

“A equipe de fiscalização estará atenta, já conhece os pontos de comercialização dos caranguejos, e vai seguir uma programação pré-estabelecida de operações. Vale lembrar também que é proibido a captura em Unidades de Conservação, que também serão alvo da nossa fiscalização”, afirmou Altamir Hacke, chefe do escritório regional do IAT no Litoral do Paraná.

Você já viu essas??

Você sabia? Música que bombou na Europa foi inspirada em Curitiba! Ouça! Poxa… Curitiba sem presente de Natal? Greca prometeu…Cadê? Turismo ecológico Ilha paradisíaca no Paraná está largada e sem itens Básicos!