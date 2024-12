Polícia prende suspeito de seis crimes após fuga alucinada no Paraná

Nesta quarta-feira (25), uma equipe da Companhia Tático Móvel de Trânsito (COTAMOTRAN), da Polícia Militar, em patrulhamento pelo bairro Serraria, em Paranaguá, prendeu um homem após o recebimento de uma denúncia de agressão contra uma mulher, seguida por uma perseguição de carro após fuga alucinada do suspeito.

Ao acessar a Rua Bento Munhoz da Rocha Neto, os policiais localizaram um carro com as características descritas, estacionado de forma irregular em frente a uma loja. Populares no local alertaram a equipe de que um homem estaria agredindo uma mulher no interior do veículo.

Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor arrancou bruscamente, realizando manobras perigosas e dirigindo no sentido contrário ao da viatura. Diante da situação, a equipe iniciou um acompanhamento tático, emitindo ordens de parada com sinais sonoros e luminosos, que foram ignoradas pelo motorista.

Durante o acompanhamento tático, o condutor transitou pela BR-277 e por diversas vias da cidade, avançando sinais vermelhos e colocando em risco a segurança de pedestres, outros motoristas e dos próprios ocupantes do carro. As informações do acompanhamento foram constantemente repassadas pelo rádio para as equipes próximas, que se organizaram para auxiliar na abordagem.

A interceptação foi realizada na Rua Presidente Getúlio Vargas, na altura do número 249, após diversas tentativas. Inicialmente, o condutor resistiu a sair do veículo, mas, ao desembarcar, fez gestos e apontou para o interior do carro, onde os policiais visualizaram uma mulher desacordada no banco do passageiro.

Diante da gravidade da situação, técnicas de imobilização foram aplicadas no suspeito, para que a equipe pudesse algema-lo, considerando sua resistência e o risco de fuga. O homem foi conduzido ao compartimento de segurança da viatura.

Simultaneamente, a equipe acionou o Hospital Regional do Litoral para prestar atendimento médico à vítima. Durante a condução do suspeito, os policiais constataram sinais de embriaguez, como olhos avermelhados e hálito etílico. O homem confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir, mas se recusou a realizar o teste do etilômetro. Com isso, foi lavrado o Termo de Constatação de Embriaguez, conforme a Resolução 432 do CONTRAN.

O veículo foi removido ao pátio do 9º Batalhão de Polícia Militar devido a irregularidades administrativas. Após atendimento médico, a vítima relatou ter sido agredida e enforcada pelo suspeito, além de informar que ele possuía uma arma de fogo em sua residência. Ela também confirmou ter uma medida protetiva judicial contra o homem.

Com base nos fatos e depoimentos, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Paranaguá, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

O suspeito deve responder por tentativa de feminicidio, violência doméstica, embriaguez ao volante, direção perigosa, desobediência e descumprimento de medida. protetiva.

A rápida ação policial evitou que a situação tomasse proporções ainda mais graves, reforçando a importância de denúncias em casos de violência doméstica.