Motociclista fica ferido em gravíssimo acidente em viaduto da BR-277

Um acidente na manhã desta quinta-feira (26) no Viaduto Jardim Botânico, no bairro Cajuru, em Curitiba, deixou uma pessoa ferida. O local do acidente é no fim da BR-277 e começo da Avenida Prefeito Lothário Meissner.

No local houve uma colisão envolvendo uma moto e um carro no sentido Litoral. Um motociclista ficou ferido com necessidade de ser socorrido pela equipe da concessionária EPR Litoral Pioneiro.

A dinâmica do acidente não foi informada, mas a vítima caiu do outro lado da via, no sentido Curitiba. Com a colisão, o trânsito na região ficou lento devido ao trabalho dos socorristas. Cones foram colocados na pista para sinalizar a ocorrência.

A reportagem aguarda posicionamento da Polícia Rodoviária Federal e da concessionária que administra o trecho.