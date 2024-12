Piscina em casa? Receita simples evita desperdício e surpresa na conta de água

Com as temperaturas mais altas no verão, é comum o uso de piscinas nas mais diversas cidades, especialmente no Litoral. O hábito de encher e esvaziar a piscina, principalmente as plásticas, sem tratar a água tem se tornado um dos grandes vilões do desperdício de água.

“Uma piscina de 5 mil litros é o suficiente para abastecer uma família de até quatro pessoas por 15 dias. A troca dessa água duas vezes, só em um final de semana, já pode significar o gasto do mês inteiro, num processo que pode elevar a conta, trazendo um susto no fim do mês. Além disso, o desperdício individual de água pode trazer prejuízos coletivos”, diz o diretor de Meio Ambiente da Sanepar, Julio Gonchorosky.

Ele explica que os sistemas de abastecimento são projetados para atenderem as necessidades da população com higiene, alimentação, limpeza, lazer, incluindo tudo o que se precisa na indústria, comércio e serviços, conforme os usos em cada localidade.

“Os sistemas de abastecimento são equipamentos robustos, projetados com previsão de atender algumas demandas e as questões futuras de crescimento de cada cidade. Porém, o sistema não funciona de modo flexível e automático para captar, tratar, armazenar e distribuir 20 vezes o volume de água para o qual foi projetado de uma hora para outra”, alerta o Gonchorosky.

“Quando uma grande parte da produção de água passa a ser usada de modo contínuo em larga escala de um momento para outro, imóveis que ficam em pontas de rede podem ter baixa pressão e ficarem desabastecidos. As piscinas enchidas e esvaziadas diversas vezes por inúmeras pessoas no verão causam um gasto de água difícil de prever em um projeto e impactam negativamente na distribuição de água tratada”, explica o diretor.

Para evitar bactérias e sujeira

Foto: Foto da Família/AEN

Para evitar o desperdício com a piscina, é importante deixá-la coberta quando estiver fora de uso. Para tratar a água da piscina, é necessário o uso diário de uma colher de sopa de água sanitária para cada mil litros de água.

“O componente principal da água sanitária é o hipoclorito. Ele inibe a proliferação de algas, que deixam a água esverdeada, e combate o desenvolvimento das bactérias. Deixar a piscina coberta evita que insetos, folhas e outros elementos possam cair ali. Isso tudo é muito simples, mas faz um bem enorme para todos os que precisam ter água em suas casas, nos seus negócios. O bom uso da água é um modo de pensar no bem coletivo, agora e no futuro”, afirma Gonchorosky.

Mãe de dois meninos de 9 e 6 anos e à espera de uma menina, Izabel Ambiel, moradora de Floresta, conta que a recomendação da Sanepar é muito bem-vinda. “Aqui faz bastante calor e já tivemos piscina plástica em casa para a diversão das crianças. Sabíamos sobre cobrir a piscina, mas não tínhamos essa receitinha sobre como tratar a água para continuar usando. Vamos mudar nossos hábitos”, diz ela.

Nas praias

O uso racional da água nos imóveis é uma das ações mais importantes durante o verão, principalmente no Litoral, que recebe uma grande quantidade de turistas para as festas de final de ano e para a temporada de férias.

“Barba e higiene dos dentes sempre com torneira fechada. Banhos curtos. Juntar louça para lavar. Acumular a roupa para lavar. Reutilizar a água do tanque para lavar calçadas, dar descargas ou regar jardins é outro modo de economizar na conta e de fazer bom uso da água tratada. São ações muito simples, que qualquer um pode fazer, mas que gera benefícios muito importantes, especialmente no verão”, alerta Gonchorosky.

A Sanepar recomenda que as piscinas sejam enchidas antes das 10 horas da manhã ou à noite, depois das 22 horas, fora dos horários de consumo elevado.