Oito pessoas ficam feridas em acidente com ônibus de turismo na BR-277

Uma batida entre um ônibus de viagem da Expresso Nordeste com uma carreta deixou oito pessoas feridas na madrugada de quinta-feira (26) na BR-277, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. Cinco passageiros tiveram lesões graves.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta das 2h30 no km 125 da rodovia. O ônibus saiu de Umuarama, na região central do Paraná, e seguia para Florianópolis, em Santa Catarina, quando bateu na traseira da carreta próximo ao viaduto de acesso a Campo Largo.

As vítimas estavam no ônibus e foram retirados pelas janelas. O motorista e sete passageiros do ônibus tiveram ferimentos e foram levados para o hospital Evangélico Mackenzie.