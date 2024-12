Mega da Virada 2024: Descubra como como apostar online e nas lotéricas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Mega da Virada 2024 está se aproximando, com um prêmio estimado em R$ 600 milhões, o maior da história. O sorteio ocorre na próxima terça-feira, dia 31 de dezembro, às 20h (horário de Brasília).

As apostas podem ser realizadas até as 17h do mesmo dia e o resultado da Mega da Virada 2024 você acompanha aqui na Tribuna.

Como apostar na Mega da Virada 2024?

Apostas presenciais:

Lotéricas: Basta ir a uma lotérica e preencher o volante específico da Mega da Virada. O apostador deve escolher de 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis.

Como apostar online para a Mega da Virada 2024?

Site Loterias Caixa:

Acesse o site oficial das Loterias Caixa.

Faça login ou cadastre-se, caso ainda não tenha uma conta.

Selecione a Mega da Virada e escolha seus números ou utilize a opção “Surpresinha” para uma seleção aleatória.

Adicione as apostas ao carrinho e efetue o pagamento com cartão de crédito.

Observação: o valor mínimo para apostas online é de R$ 30, que pode ser distribuído em diferentes modalidades de loterias.



Aplicativo Loterias Caixa

Disponível para Android e iOS.

Após instalar, siga os mesmos passos do site para realizar suas apostas.

Valores das apostas:

A aposta mínima (6 números) custa R$ 5.

É possível selecionar até 15 números, aumentando o custo da aposta e as chances de ganhar. A aposta máxima, com 20 números, custa R$ 193,8 mil

Bolão da Mega da Virada

Presencialmente:

Nas lotéricas, organize um bolão com amigos ou adquira cotas de bolões já disponíveis.

O valor mínimo por bolão é de R$ 15, com cada cota custando pelo menos R$ 6.

Cada bolão pode ter até 100 cotas e até 10 apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de números

Bolão Online

Acesse o site ou aplicativo das Loterias Caixa.

Selecione a opção de bolão e escolha entre as ofertas disponíveis, organizadas por lotéricas credenciadas.

Finalize a compra conforme as instruções da plataforma.

Dicas importantes:

Guarde seu comprovante de aposta em local seguro; ele é essencial para o resgate do prêmio.

Lembre-se de que, na Mega da Virada, o prêmio não acumula. Se ninguém acertar os seis números, o valor é dividido entre os acertadores da quina (cinco números) e assim por diante.