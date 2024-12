Mulher é presa após furtar camisa de time de futebol no litoral do Paraná

Uma mulher de 34 anos, foi presa em flagrante pela Polícia Militar do Paraná (PMPR), na madrugada desta quinta-feira (26), logo após furtar um estabelecimento comercial no centro de Matinhos, no litoral do Paraná.

Uma equipe policial realizava patrulhamento pela região central da cidade quando foi acionada por um vigilante que relatou o crime. Imagens das câmeras de segurança do local mostraram o momento em que a suspeita forçou a porta do estabelecimento, furtou uma camiseta de um time de futebol e fugiu.

Camisa furtada foi encontrada com a suspeita. Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Com base nas características da autora, os policiais militares realizaram buscas nas proximidades e localizaram a mulher ainda em posse do objeto furtado. Ela foi detida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.