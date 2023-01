O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quarta-feira (28) por um pescador no mar de Guaratuba, no litoral do Paraná. Segundo as primeiras informações a vítima aparenta ter idade entre 20 e 30 anos e estava trajando bermuda e camiseta branca. De acordo com o pescador, a vítima foi encontrada próxima da Ilha do Rato.

+Leia mais! Recurso na Justiça libera retomada das obras da Ponte de Guaratuba

Equipes dos Bombeiros que atuam no litoral encaminharam o corpo até o Base Náutica em Matinhos, onde aguarda o IML para realização dos procedimentos de identificação e constatação das possíveis causas da morte por parte da Polícia Científica. O caso não é tratado inicialmente como afogamento, pois não existiam equipes em busca de pessoas desaparecidas.

A partir dos dados da Polícia Científica, com os resultados de exames do IML, a Polícia Civil pode entrar na investigação. Por conta disso, não se descartam outros tipos de crime contra a vida do homem.

>> Bombeiros encontram corpo de desaparecido no Litoral; Já são duas mortes!

>> VÍDEO: Tentativa de apagar incêndio cria forte labareda em Matinhos

Afogamentos no Litoral

Até a manhã desta quarta-feira (28), três pessoas perderam a vida por afogamento nas praias do Paraná. O primeiro caso registrado ocorreu na última quinta-feira (22), quando o adolescente Luiz Fellype Tonete de Oliveira, de 15 anos, morreu afogado após a canoa em que ele estava naufragar na Baía de Paranaguá. Os outros dois afogados tiveram os corpos encontrados na terça-feira (27), após desaparecerem na segunda-feira (26), em Matinhos.