O movimento de veículos rumo ao litoral do Paraná e de Santa Catarina segue intenso desde as primeiras horas desta quarta-feira (28). Congestionamento, caminhões, desvios e paciência, muita paciência, devem fazer parte da viagem que promete ser um pouco mais longa que o tradicional.

Para quem for descer a Serra do Mar rumo ao litoral paranaense, por meio da BR-277, a fila de veículos estava perto de 17 km, ou seja, um acréscimo de 2h30 de viagem em direção a Paranaguá.

Lembrando que o tráfego de todos os veículos de carga articulados, como carretas, cegonhas e bitrens está liberado entre os km 30 e 60, na região da Serra do mar. No entanto, a circulação vai ser proibida entre 30 de dezembro e 02 de janeiro de 2023.

Caso o motorista escolha descer pela verdejante estrada da Graciosa, é preciso redobrar a atenção. A pista que liga a região de Curitiba até o Litoral está em obras por causa dos deslizamentos do mês de novembro e dezembro. Os serviços estão sendo realizados no km 7 da rodovia e os veículos são liberados no sistema pare-e-siga.

BR-376 tem congestionamento

Já o curitibano que pretende passar os próximos dias em Santa Catarina, o congestionamento na BR-376 chega a 23 km, na altura de Guaratuba. Devido ao deslizamento de terra e pedras em novembro, o trecho é realizado com interdição parcial.

