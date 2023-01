Um vídeo de um incêndio em um carrinho de um vendedor ambulante no meio dos veranistas na Praia Brava de Caiobá, em Matinhos, viralizou nas redes nesta terça-feira (27). O acidente, que teria ocorrido na segunda-feira (26), felizmente não deixou feridos.

Imagens registradas por um banhista que estava próximo ao carrinho mostram que é possível ver que inúmeras pessoas, inclusive guarda-vidas, tentam apagar o incêndio usando areia da praia e baldes de água, sem sucesso.

LEIA TAMBÉM:

>> BR-277 tem fila que passa dos 20 quilômetros; Paciência é a regra pra chegar ao Litoral!

>> Defesa de policial acusada de furto em delegacia de Curitiba repudia prisão; “Pão de mel por engano”

As chamas, que teriam começado após um vazamento de gás, até reduzem de intensidade durante a tentativa de conter o fogo, mas se tornam mais fortes e tomam conta de quase todo o carrinho, que ficou praticamente destruído.

Apesar da potencial gravidade do acidente, o comando da Operação Verão não recebeu nenhum registro do acidente, que teve como consequência mesmo apenas os prejuízos materiais para o casal proprietário do carrinho.