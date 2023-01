Um jovem de 18 anos está desaparecido desde o início da manhã desta segunda-feira (26) após se afogar na na Praia Brava de Caiobá, em Matinhos, no litoral paranaense. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o rapaz afundou logo depois de entrar no mar, e não foi mais localizado. Veja aqui a atualização do caso: na manhã de terça-feira um corpo foi encontrado.

Os bombeiros fazem buscas na região, e contam com o apoio de um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operação Aéreas (BPMOA).

Mais tarde, um outro jovem de 21 anos também desapareceu no mar. Grupos de busca dos Bombeiros fazem uma varredura nas imediações dos balneários de Gaivotas, Junara e Monções para tentar localizar o banhista.

O desaparecimento destes jovens são o segundo e terceiro casos registrados em apenas uma semana. Na última quinta-feira (22), o adolescente Luiz Fellype Tonete de Oliveira, de 15 anos, morreu afogado após a canoa em que ele estava naufragar na Baía de Paranaguá, também no litoral paranaense. O corpo foi encontrado por um pescador na manhã de domingo (25).

Vale lembrar que o Corpo de Bombeiros orienta os banhistas a entrarem no mar apenas nos locais próximos aos postos dos guarda-vidas, no período das 8h às 19h – horário de funcionamento dos postos.