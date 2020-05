O Paraná ultrapassou os 4 mil casos de coronavírus. A informação está no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgado nesta sexta-feira (29). De acordo com o documento, desde o início da pandemia são 4.236 diagnósticos positivos e 173 mortes em razão da Covid-19. Em 24 horas, o aumento foi de 256 ocorrências da doença e quatro óbitos. Estão ocupados 236 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), o que corresponde a 44% das vagas oferecidas no estado. Seguem em investigação 2.063 pacientes, enquanto 26.987 testes já foram descartados.

Por outro lado, estão recuperadas da doença 1.863 pessoas. Em relação às novas mortes, são quatro homens que estavam internados. Três residiam em Curitiba: um com 79 anos faleceu na terça-feira (26); outro de 65 anos morreu na quarta-feira (27); e o terceiro tinha 86 anos e foi a óbito na quinta-feira (28). A quarta vítima era de Terra Rica, tinha 57 anos e foi a óbito nesta sexta (29). O boletim da Sesa também apresenta 64 casos e 5 óbitos de pessoas que tiveram a doença em solo paranaense, mas moram em outros estados. Confira a evolução dos casos de coronavírus no Paraná.