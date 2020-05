Em Curitiba, 101 pessoas estão internadas atualmente em hospitais públicos e privados com diagnóstico de covid-19. Entre elas, 50 estão em unidades de terapia intensiva (UTI) e oito ainda precisam da ajuda de respiradores. Nos hospitais da capital, a taxa de ocupação dos leitos de UTI SUS, exclusivos para coronavírus e casos suspeitos, é de 49% nesta sexta-feira. O percentual corresponde aos 227 leitos ativados até o momento. As informações são do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde divulgado nesta sexta-feira (29).

Além da situação nos hospitais, o boletim também informa que 11 novos casos de novo coronavírus e mais três mortes foram confirmadas na cidade. Com os novos dados, Curitiba contabiliza 1.100 casos oficiais e 45 óbitos entre seus moradores. Mas, a boa notícia é que o número de recuperados da doença também subiu, passando para 848. Na capital, 348 pessoas ainda são acompanhadas e 2.102 suspeitas foram descartadas.

Mortes confirmadas

As vítimas mais recentes da doença em Curitiba são uma mulher e dois homens, que faleceram nos últimos dias e que tiveram os resultados dos exames divulgados nesta sexta-feira. A mulher tinha 75 anos, histórico de neoplasia e de doenças cardiovascular e gastrointestinal. Ela veio a óbito na quinta-feira (28). A outra morte confirmada foi a de um idoso de 74 anos, que era cadeirante, tinha dificuldades para deglutir e problemas pulmonares, que faleceu no último domingo (24). A terceira vítima era um homem de 85 anos, com sequelas de problemas neurológicos e que morreu na quarta-fera (27).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, além das 45 mortes confirmadas desde os primeiros registros da pandemia no dia 11 de março, outros 271 óbitos foram investigados: 262 foram descartados e outros nove ainda aguardam o resultado dos exames.

Nos bairros

De acordo com a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak, a distribuição dos casos de covid-19 por bairros de Curitiba mostra um aumento dos registros no Pinheirinho e no Tatuquara. “No começo as pessoas ficaram um pouco alarmadas porque a Regional da Matriz, especialmente Santa Felicidade, apresentavam e ainda apresentam um quantitativo, tanto em número, quanto em coeficiente de incidência maior. Mas se a gente comparar com o dia 15, há duas semanas atrás, a gente vê um crescimento grande na região do Pinheirinho e na região do Tatuquara, muito maior do que a média da Matriz hoje, que tem um crescimento em torno de 18%, enquanto o Tatuquara chega a 70%”, diz.

Ainda segundo a secretária, o fato de alguns bairros apresentarem um número menor de casos confirmados, não significa que os cuidados e as medidas de distanciamento social podem ser deixados de lado. “O vírus está em nosso meio em todos os lugares, não há bairro, não há região da cidade, hoje [sem]. A tendência é que ele vá aumentando a transmissão e aumentando principalmente nestas regiões em que a gente observava há 15 dias uma menor taxa de incidência e número de casos”, ressaltou Márcia.

Gráficos mostram evolução dos covid-19 em Curitiba

