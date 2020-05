Sete colaboradores do supermercado Jacomar do bairro Xaxim, em Curitiba, foram afastados do trabalho após testarem positivo para o coronavírus. Segundo a empresa, antes disso, no dia 13 de maio, um colaborador da loja tinha apresentado sintomas da covid-19. Ele foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atestado para afastamento de suas atividades. O resultado do exame que confirmou a contaminação saiu no dia 18 de maio. Os oito colaboradores estão afastados e recebem apoio, segundo a empresa.

Imediatamente depois do resultado do primeiro colaborador, o Jacomar realizou testes em todos funcionários da loja, sendo que sete tiveram resultado positivo para coronavírus. O mercado ressaltou todos os depois trabalhadores deram resultado negativo e não há pessoas contaminadas na loja. Lembrando que desde março os supermercados de Curitiba tiveram que adotar medidas para prevenção ao coronavírus.

Além do afastamento dos colaboradores infectados, a rede informou que contratou uma empresa de higienização especializada para o processo de desinfecção da loja, bem como itens como carrinhos, cestas, máquinas de cartão, entre outros constantemente utilizados por clientes e funcionários.

