Os proprietários de imóveis que organizarem ou cederem sua propriedade para festas clandestina durante a pandemia de coronavírus poderá ser multado em R$ 15 mil. É o que prevê projeto de lei na Câmara de Curitiba do vereador Professor Euler (PSD).

O projeto vem após uma série de festas investigadas pela Polícia Civil em Curitiba em pleno período em que as autoridades de saúde pedem à população para evitar aglomerações, o que facilita a contaminação por coronavírus. Pela proposta, festa clandestina seria qualquer evento sem autorização da prefeitura com cobrança pela participação ou na venda de bebidas e alimentos.

O vereador explica que como é difícil muitas vezes identificar o organizador da festa, o ideal é multar o dono do imóvel. Se aprovada na Câmara e sancionada pelo prefeito Rafael Greca, a lei entra em vigor a partir da publicação do Diário Oficial do Município.

