As vilas gastronômicas de Curitiba, fechadas desde o 17 de março, vão reabrir as portas a partir desta sexta-feira (28), sem restrições em relação ao horário de funcionamento e com permissão de venda de bebidas alcoólicas. Estas são as principais diferenças em relação ao funcionamento das praças de alimentação dos shoppings.

LEIA MAIS – Que tal um filme ou show no drive-in? Veja onde se divertir de dentro do carro em Curitiba

Para garantir a segurança dos frequentadores, as vilas devem seguir as orientações contidas na resolução nº1 da Secretaria Municipal da Saúde, que, entre outras medidas, determina o distanciamento mínimo entre as pessoas de 1,5 m e o cálculo de 9 m2 por pessoa para determinar a capacidade dos estabelecimentos em tempos de Covid-19. Além disso, todos os frequentadores devem usar máscaras e higienizar as mãos com álcool em gel para poderem permanecer no ambiente. O uso de máscaras e a desinfecção também são obrigatórios para os funcionários dos estabelecimentos.

As vilas gastronômicas que confirmaram a reabertura para esta sexta-feira (29) são Vila Urbana (a partir das 11h), Souq (a partir das 17h) e Ca’dore, Mercado Sal e Santa Villa (a partir das 18h). As informações são da Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (Abrabar).

Mercado Sal. Foto: Marco Charneski/ Arquivo/ Tribuna do Paraná