A noite de sábado (17) no Litoral do Paraná foi de emoção, música e famílias que acompanharam de perto os grandes sucessos do Raça Negra e Amado Batista nas areias de Caiobá e Pontal do Paraná. No total, 128 mil pessoas acompanharam os shows.

Na praia de Caiobá, a banda Raça Negra, um dos ícones do pagode da década de 1990, levou ao delírio uma plateia estimada em 110 mil pessoas. Com hits como “Cheia de Manias”, “É Tarde Demais” e “Vida Cigana”, o público cantou alto e nem a chuva afastou os fãs.

Luiz Carlos, vocalista do Raça Negra, disse que ficou impressionado com o público e a estrutura do local. “A gente vê que Matinhos e região está se desenvolvendo e que, a cada ano, muito mais gente vai vir aqui conhecer estas praias. Com esse festival, o Paraná mostrou uma visão para o futuro”, disse o cantor.

As apresentações encerraram o penúltimo final de semana da programação de grandes shows do Verão Maior Paraná, que ainda receberá Henrique e Diego, Zé Felipe e Zezé di Camargo e Luciano.

