A pandemia de coronavírus no Paraná chegou nesta terça-feira (10) a 221.583 pessoas infectadas, das quais 169.204 estão recuperadas, e 5.446 mortes. As 29 novas vítimas da covid-19 são 12 mulheres e 17 homens, de 61 a 90 anos, que residiam em Maringá (6), Colombo (4), Ponta Grossa (3), Guarapuava (2), Londrina (2), Reserva (2), Apucarana, Arapongas, Cambira, Campo Mourão, Castro, Foz do Iguaçu, Rolândia, Terra Roxa, Tibagi e União da Vitória.

LEIA MAIS – Coronavírus faz mais cinco vítimas em Curitiba; casos ativos seguem em alta nesta terça

Ainda de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), houve aumento de 1.037 ocorrências da doença no estado em relação ao dia anterior. Também foi constatada uma elevação na quantidade de testes de coronavírus aguardando resultados: são agora 8.642 – eram 7.623 na segunda-feira.

LEIA AINDA – Zerar filas, medicina familiar e foco no servidor. Candidatos dão soluções pra saúde em Curitiba

A taxa de ocupação das UTIs SUS adulto exclusivas para covid-19 é de 62%, com 342 das 898 unidades livres. No total, somando todos os tipos de leitos disponíveis nas redes pública e particular, o estado tem 1.490 internados com suspeita ou confirmação de Sars-CoV2.