O desvio operacional do km 33, que causou vinte quilômetros de engarrafamentos na saída para o feriado de Corpus Christi na BR-277, deve ter uma faixa liberada na tarde deste sábado (10).

Esta é a expectativa do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), responsável pela obra na descida da serra, próxima a Morretes. Os serviços de pavimentação foram concluídos no final da tarde de sexta-feira (09).

A segunda faixa permanece fechada por tempo indeterminado, para obras de drenagem e instalação de estruturas metálicas. Após os desmoronamentos em série no final de 2022, o trecho da BR-277 foi interditado no dia 07 de março, após o surgimento de grandes rachaduras no dia 07 de março.

