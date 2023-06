A Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL) deve liberar no início de julho o tráfego de veículos na ponte sobre o Rio da Várzea, na PR-427, entre a Lapa e Campo do Tenente. O local atualmente passa por uma reforma geral sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).

A previsão é de concluir a instalação de um novo gradil metálico no tabuleiro da ponte, em substituição ao antigo, de placas de concreto, até o final de junho, podendo então retomar o tráfego de veículos de passeio e caminhões pequenos na primeira semana do mês seguinte.

A obra prevê, ainda, a limpeza, tratamento e pintura de todos os elementos metálicos em não conformidade; uma nova passarela sudoeste alargada; novas lajes de transferência em ambos os lados da ponte, bem como novo pórticos de proteção em suas entradas; tratamento da coluna inferior e da coluna central; substituição de toda a defensa metálica e outros serviços de manutenção necessários.

O investimento é de R$ 3,91 milhões, devendo ser totalmente concluída até o final de julho, com serviços complementares.

O bloqueio do tráfego teve início em janeiro deste ano, uma vez que a ponte é de pista única, não sendo possível a operação pare-e-siga que geralmente é utilizada em obras dessa natureza.

O DER vai realizar melhorias semelhantes em 195 pontes, viadutos, trincheiras e estruturas semelhantes em todo o Estado

Histórica

A ponte tem 152,95 metros de extensão e largura de apenas 5,24 metros, que incluem passarela para pedestres com 80 centímetros e pista única de 3,3 metros de largura. Histórica e centenária, a estrutura era utilizada como linha férrea até o início dos anos 60.

Após a alteração do traçado da estrada de ferro, ela teve seus trilhos retirados e foi adaptada para ser incorporada à PR-427. É estimado que a estrutura tenha mais de 130 anos. Em anos recentes, o antigo tabuleiro de concreto havia apresentado deterioração, tendo sido interditada para reparos paliativos.

A obra conta com placas de advertência e sinalização provisória orientando os usuários, além de barreiras e cavaletes para impedir o acesso à ponte, garantindo a segurança de condutores e funcionários da reforma. Como rota alternativa o DER/PR sugere a rodovia federal BR-116, com acesso

