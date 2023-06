BR-376: movimento esperado é de 177 mil veículos para este sábado

A rodovia que liga o Paraná e Santa Catarina, a BR-376, deve ter movimento de 177 mil veículos, em ambos os sentidos, ao longo deste sábado (10). Esta é a estimativa divulgada pela Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pelo trecho. O horário de pico será entre dez horas da manhã e cinco horas da tarde.

O maior movimento é previsto para este domingo (11), volta do feriado de Corpus Christi, com destaque entre dez horas da manhã e cinco horas da tarde. A orientação da concessionária é evitar o maior movimento e priorizar saídas em horários alternativos, como nas primeiras horas do dia.

Até o final do feriado, um milhão de veículos devem passar pelo trecho, alta de 24% em relação aos dias normais.

Para reduzir o número de acidentes, a Operação Segurança Viária, da Polícia Rodoviária Federal, acontece até a meia-noite deste domingo (11). A fiscalização acontece por meio de abordagens, testes do bafômetro, além do monitoramento com câmeras e radares fixos e móveis.

As principais infrações são excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e embriaguez ao volante, de acordo com a PRF. Um balanço da operação deve ser divulgado no início da semana.

