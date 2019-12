Balanço divulgado na manhã desta quinta-feira (26), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), apontou que quinze pessoas morreram nas estradas federais que cortam o Paraná durante o feriado de Natal, entre os dias 21 e 25 de dezembro. Foram constatados 159 feridos em 121 acidentes de trânsito atendidos pela PRF no estado. As mortes, segundo a PRF, tiveram um aumento de 25% em comparação com o natal do ano passado, quando 12 pessoas perderam a vida nas estradas. Nas rodovias estaduais o aumento das mortes foi de 57%, passando de 7 para 11.

+Leia mais! Radares em rodovias federais voltam a multar no Paraná

De acordo com a PRF, neste Natal, o tipo de acidente que mais resultou em mortes foi a colisão frontal. Foram seis óbitos registradas em quatro ocorrências. Dos 15 mortos, quatro eram motociclistas e um, pedestre. Um dos graves acidentes ocorreu na BR-373, em Chopinzinho, cidade de origem dos quíntuplos que nasceram cheios de saúde. Neste acidente foram três mortos.

Irresponsabilidade ao volante

Apesar de todas as campanhas e da pesada multa para quem bebe e dirige, neste ano foram flagrados 137 motoristas dirigindo sob efeito de álcool no Paraná. Além deste crime, foram registradas ainda 594 ultrapassagens proibidas e 86 crianças sendo transportadas sem cadeirinha. Sobre a cadeirinha, estudos da OMS comprovam que o uso deste equipamento reduz em 60% as mortes.

Mais mortes nas estaduais!

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE), responsável pelas rodovias estaduais que cortam o Paraná, registrou um aumento de 57,14% nas mortes com relação ao ano passado. Os óbitos subiram de 7 em 2018 para subiu para 11 neste feriado de Natal.