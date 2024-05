BMW Motorrad apresenta conceito BMW R20

Em frente ao pitoresco cenário de Villa d’Este, no Lago Como, a BMW Motorrad revela sua mais recente obra-prima de design: o conceito BMW R20. Essa motocicleta celebra a mais alta habilidade artesanal e se apresenta como o epítome do design expressivo e descolado, refinado até o último detalhe. Como parte do renomado Concorso d’Eleganza Villa d’Este, famoso por sua elegância e significado histórico para veículos extraordinários, a BMW Motorrad apresenta o lendário motor Big Boxer refrigerado a ar e óleo como um elemento escultural central.

Autêntica, de alta classe, descolada

O conceito BMW R20 é uma motocicleta que impressiona com uma aparência poderosa em um estilo casual elegante, enquanto preenche os atributos típicos da BMW Motorrad: design clássico e excelente engenharia combinados com uma mecânica emocionante. Centrado em torno do motor Big Boxer como o epicentro do grande prazer de pilotagem, o tanque expressivo se apresenta como uma escultura, a traseira é reduzida ao essencial para enfatizar as linhas limpas e a potência da motocicleta.

O chassi foi completamente redesenhado e, com uma estrutura principal de loop duplo preto feita de tubos de aço cromo-molibdênio, forma a espinha dorsal. Com a roda a disco preta de 17×6,25 polegadas na traseira, na qual está montado um pneu de dimensão 200/55, e uma roda de 17″ com raios pretos e pneu de dimensão 120/70 na dianteira, o conceito BMW R20 combina tradição e modernidade. Os dois suportes do eixo traseiro em alumínio fresado são outro detalhe de alta qualidade. O eixo de transmissão exposto, adotado conceitualmente do R18 – o destaque visual dos conhecidos modelos R 18 – foi encurtado para integração na arquitetura do roadster. Como elementos de suspensão, os componentes Öhlins Blackline totalmente ajustáveis funcionam na dianteira e na traseira.

As pinças de freio montadas radialmente da ISR na dianteira e na traseira cuidam da desaceleração, com seis pistões na dianteira e quatro pistões por pinça de freio na traseira. Além disso, o sistema de escapamento 2 em 2 proporciona o caráter sonoro adequado e completa perfeitamente o design. Como uma Big Boxer Roadster, o conceito BMW R20 estabelece novos padrões no mundo das motocicletas e confirma o compromisso da BMW Motorrad com a melhor engenharia e a pura paixão pelo motociclismo.

Vivendo a cultura do Big Boxer

A peça central do conceito da BMW R20 continua sendo o motor Big Boxer refrigerado a óleo e ar, agora com um deslocamento de 2.000 cc. Para a moto-conceito, foram desenvolvidas novas tampas de cabeçote, uma nova tampa de correia e um novo resfriador de óleo, para que fosse possível montar os tubos de óleo parcialmente ocultos.

Um destaque especial é a vista lateral: o olho segue o caminho do ar à medida que ele flui através dos funis de admissão abertos para os corpos do acelerador e cilindros, antes de escapar pelo sistema de escapamento aberto e pelos canos de escape com design de megafone, criando o som típico da Big Boxer.

Estilo arrojado

O tanque de alumínio recebeu um novo design e se apresenta na cor progressiva “mais quente que o rosa” dos anos 1970. O conceito BMW R20 tem cores coordenadas com as tampas do cabeçote do cilindro, a tampa do cinto e os funis de entrada de ar feitos de alumínio polido e anodizado, bem como o suporte Paralever, o sistema de apoio para os pés e as pinças de freio ISR em bronze.

A lanterna traseira foi perfeitamente integrada ao assento único, que é estofado com Alcântara preto acolchoado e couro de grão fino, e enfatiza a aparência dinâmica do roadster com sua traseira compacta. O moderno farol de LED é apresentado na forma de um anel de alumínio impresso em 3D com luz de circulação diurna integrada. O farol principal parece flutuar opticamente no meio desse anel de luz de circulação diurna.

Cada um desses detalhes contribui para o caráter único da motocicleta conceitual e ressalta sua afirmação geral: O conceito BMW R20 leva a cultura Big Boxer a um novo patamar. (Fotos: BMW Motorrad/Divulgação).