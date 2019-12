Dezenove dos 25 radares instalados nas rodovias federais que cortam o Paraná já estão funcionando, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Do total de radares distribuídos entre as rodovias BR-116, 277 e 376, seis ainda estão em aferição e devem logo entrar em funcionamento. Os equipamentos voltaram a multar motoristas que trafegam acima do limite de velocidade nas rodovias federais após a Justiça Federal atender a um pedido de limitar feito pelo Ministério Público Federal a respeito do risco gerado pela falta dos equipamentos de segurança.

O TRF1 negou recurso da União e entendeu que não há motivos para anular a decisão da 1ª instância da Justiça Federal em Brasília, que determinou a retomada do uso de medidores de velocidade móveis e portáteis.

Os equipamentos móveis foram recolhidos em agosto, após a publicação de um despacho do presidente Jair Bolsonaro.

Na ocasião, foram revogados atos administrativos sobre a atividade de fiscalização eletrônica de velocidade em rodovias e estradas federais.

A Polícia Rodoviária havia pedido mais prazo para adotar medidas do ponto de vista logístico, contratual, administrativo, além de dar orientações em caráter nacional.