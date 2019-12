Um acidente registrado por volta das 7h desta quinta-feira (26) causa ao menos três quilômetros de lentidão no sentido Curitiba da BR-376, no Barro Preto, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. O acidente ocorreu no quilômetro 616 e não deixou feridos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), trata-se de uma colisão traseira entre um carro e um caminhão bi-trem. O carro acertou a traseira do caminhão e houve bloqueio na pista.

Por volta das 7h30 os veículos eram retirados da pista e uma das faixas foi liberada. Porém, por conta da grande quantidade de veículos que seguem sentido Curitiba, o congestionamento segue.

Confira como está o trânsito agora nas estradas!

