Marcas Fun Motors e CFMoto Brasil, projetam crescer até 40% em 2024

O Grupo Unique atua no mercado off-road e tem em seu ecossistema de marcas a Fun Motors e a CFMoto Brasil. Em 2024 ela está apostando na expansão desse setor no país. O Grupo Unique visa crescer de 30% a 40% nas vendas de veículos off-road. Além disso, a unidade fabril da empresa, estabelecida no Polo Industrial de Manaus (PIM) em 2019, passou recentemente por modernização e expansão significativa, com o dobro do espaço e com a possibilidade de dobrar a capacidade produtiva, além de um estoque para mais de 2 mil unidades.

Com foco no crescimento e em projetos futuros, o Grupo Unique transferiu sua matriz administrativa para um novo espaço de mais de 1 mil m² em Piracicaba, São Paulo. Ali também funciona o centro logístico. A mudança visa impulsionar o crescimento das marcas do grupo no Brasil. Com a matriz no interior paulista e a fábrica em Manaus, o Grupo Unique fortalece sua presença nacional.

De acordo com dados da Mordor Intelligence, o mercado global de veículos off-road foi avaliado em US$ 14,8 bilhões e deve chegar a US$ 18,8 bilhões em 2027, apresentando uma taxa média de crescimento anual de 4,12%. No Brasil, segundo estimativa do próprio Grupo Unique, são vendidas, por ano, em torno de 15 mil unidades de off-roads. A projeção é que esse número chegue a 20 mil, com um potencial de alcançar cem mil unidades.

História do Grupo Unique

O grupo foi criado em 2015, unindo duas marcas: a Fun Motors, fundada em agosto de 2010, e a CFMoto Brasil, incorporada em outubro de 2015. A partir de 2018, ele inicia o projeto de produção nacional de veículos no Polo de Manaus. E assim, em 2019 as primeiras unidades são produzidas no país, tornando o Grupo Unique pioneira do segmento off-road no polo manauara.

A origem do grupo veio da percepção de que havia um mercado em potencial no Brasil. Com o crescimento do mercado off-road americano, o CEO do Grupo Unique, Gabriel Maschietto enxergou a oportunidade de trazer para o Brasil veículos off-road. Devido a deficiência da indústria brasileira, Maschietto iniciou com veículos importados para comercializar no Brasil, para, logo depois, em 2019, montar a primeira fábrica especializada no mercado off-road na zona franca de Manaus.

“O projeto se inicia em 2018, com as primeiras unidades sendo produzidas em 2019. Foi um grande feito, é um marco na nossa história na história da Zona Franca de Manaus e para o mercado nacional de off-road, o começo das operações dessa planta”, assinala Maschietto.

Em 2010, fundou a Fun Motors, em Piracicaba, iniciando as operações de importação e revenda de veículos e peças. “Um primeiro grande desafio foi se apresentar ao mercado brasileiro, para começar a tornar a marca conhecida”, destaca Maschietto.

Um impulso para isso veio em 2011, quando o executivo Ricardo Kasaki foi incorporado e alavancou a área comercial. É o próprio Kasaki quem se recorda do trabalho feito à época: “Ampliamos a gama de produtos, antes mais direcionados ao segmento infantil, para outros públicos. Conseguimos, assim, demonstrar que estávamos proporcionando, com veículos off-road, uma nova forma de opções de lazer, com segurança e qualidade”, afirma o diretor.

Desse modo, a Fun Motors se especializou em produtos de qualidade e segurança e uma ampla gama de produtos como quadriciclos, mini quadriciclos, motocicletas e patinetes elétricos. “Devido a esse destaque no mercado nacional, a Fun Motors recebeu convite da CFMoto Global para ser a representante comercial oficial da marca no Brasil. O país está entre os dez mercados de maior consumo da marca no mundo”, assinala Maschietto, explicando a origem da marca CFMoto no país.

Em 2015 nasce o Grupo Unique, um ecossistema de marcas off-road, agora com a Fun Motors e a CFMoto Brasil. Após três anos no Brasil a CFMoto passou por diversos desafios e se consolidou como uma das principais marcas off-road do Brasil.

O Consórcio da CFMoto, lançado em julho de 2020, representou uma inovação no mercado off-road, para facilitar a aquisição de veículos off-road para um número maior de pessoas. Essa iniciativa contribuiu para a expansão do mercado, tornando esses veículos mais acessíveis e incentivando seu uso por um público mais amplo.

Desde o início, mais de 80 milhões de reais foram comercializados em cotas, com um aumento médio de 10% ao ano. Para 2024, a expectativa é de um crescimento de 30%, reforçando o impacto positivo do consórcio no mercado brasileiro.

Em 2024, a Fun Motors também lançará seu consórcio, oferecendo valores atrativos e baixas taxas administrativas. A proposta é focada no público infantil, proporcionando diversão e lazer longe das telas. Essa iniciativa visa trazer novas opções de entretenimento para crianças, incentivando a interação ao ar livre e atividades físicas.

CFMoto: Garantia de 3 anos

Como medida para assegurar ainda mais satisfação dos clientes e o compromisso com os brasileiros, a CFMoto é a única montadora off-road com três anos de garantia total. Trata-se de uma das novidades do grupo anunciadas agora em 2024. “É uma forma, também, de reforçar a confiança do cliente na qualidade dos nossos produtos”, avalia o diretor comercial do grupo, Kasaki.

Comercial e Pós-venda

Segundo Maschietto, a área comercial do Grupo Unique conta com uma equipe para cada uma das marcas do grupo, dando mais atenção às revendas e ao atendimento aos concessionários. Além disso, existe a preocupação sistemática com o fornecimento de peças de manutenção e reposição. O estoque do Grupo Unique conta com mais de 100 mil peças e mensalmente o estoque se expande em variedade e quantidade. “Simplificamos a maneira como proporcionamos aos nossos clientes acesso a esses itens essenciais”, pontua o CEO.

A Unique realiza, por exemplo, treinamentos presenciais e remotos voltados às equipes de suas revendas, de ambas as marcas, focados nas especificidades técnicas dos veículos. Isso se dá por meio de uma plataforma de ensino à distância (EaD) mantida pelo grupo, destinada às revendas autorizadas para que possam dar suporte aos clientes com o padrão de qualidade exigida pelo Grupo Unique.

O CEO acrescenta: “O Grupo compreende a importância do setor de pós-venda para garantir a satisfação dos clientes e a sustentabilidade das marcas no Brasil. Por isso, mantém um setor especializado e dedicado ao atendimento pós-compra que oferece suporte técnico, orientações e soluções rápidas para as demandas dos clientes, especialmente aqueles que adquirem os produtos da marca”. (Fotos: Grupo Unique/Divulgação).