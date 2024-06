Um absurdo e falta de respeito com os outros. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na tarde da última terça-feira (25), na BR-116, uma motorista trafegando sem habilitação, embriagada e com o pneu dianteiro estourado. O flagra ocorreu em Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo imagens divulgadas pela PRF, uma mulher de 31 anos, precisou de ajuda da Arteris Planalto Sul devido a uma pane mecânica . Ao verificar que a motorista estaria com sinais de embriaguez, a concessionária entrou em contato com a PRF para o atendimento da ocorrência.

Os agentes chegaram ao local e notaram que a mulher tomava uma lata de cerveja, no banco do passageiro. Na vistoria do veículo, perceberam que o pneu dianteiro direito estava estourado e a mulher, sem perceber, dirigia o carro com a roda “no aço”, isto é, sem o pneu. Dentro do carro, duas latas vazias de cerveja foram encontradas.

Ela recusou o teste do bafômetro, mas, diante dos indícios e a constatação da embriaguez pelos policiais, a motorista foi detida e conduzida para uma delegacia da Polícia Civil.,

