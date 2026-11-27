O governador eleito do Paraná, Sergio Moro, anunciou nesta sexta-feira (27) Lucas Alves de Lima Barros de Góes como secretário de Estado chefe da Casa Civil e Vinícius Klein como procurador-geral do Estado (PGE). Os dois nomes passam a compor a equipe da gestão que toma posse em 6 de janeiro de 2027.

Servidor público federal há mais de 17 anos, Lucas Góes atua atualmente como chefe de gabinete de Moro no Senado Federal. Ao longo de sua trajetória no Governo Federal, chefiou a Assessoria Parlamentar do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e atuou na articulação institucional da Controladoria-Geral da União (CGU) e de órgãos da Presidência da República.

Também teve passagens pelos ministérios da Previdência Social, da Justiça e Extraordinário da Segurança Pública. Na governança de estatais, integrou conselhos de administração, como o da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), além de ter sido membro titular dos conselhos nacionais dos Direitos do Idoso e dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

À frente da Casa Civil, Góes será responsável por acompanhar a execução das prioridades do Executivo, integrar o trabalho entre as secretarias e coordenar a interlocução política e institucional com a Assembleia Legislativa e os demais Poderes.

Já Vinícius Klein é procurador do Estado desde 2008 e atua desde abril de 2015 na Assessoria Técnica do Procurador-Geral, onde presidiu e integrou comissões da administração estadual. Ele também ocupa o cargo de secretário-executivo do Fórum Nacional das Consultorias das Procuradorias-Gerais dos Estados e do Distrito Federal (FONACON).

Na área acadêmica, é professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR) desde 2015, coordenador do Núcleo de Direito e Economia (NEDE-UFPR) e possui doutorados em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e em Desenvolvimento Econômico pela UFPR.

Na Procuradoria-Geral do Estado, Klein comandará o órgão responsável pela representação judicial e extrajudicial do Paraná e pela consultoria jurídica do Executivo, incluindo a análise de contratos e atos administrativos, a defesa do patrimônio público e a cobrança da dívida ativa.

Equipe anunciada

Com as definições desta sexta-feira, nove nomes já foram confirmados para o futuro governo estadual. Os demais integrantes do secretariado devem ser anunciados até a posse, marcada para 6 de janeiro de 2027.

Confira os nomes já definidos para a gestão: