O governador eleito do Paraná, Sergio Moro, confirmou nesta segunda-feira (23) os nomes indicados pelo futuro secretário da Segurança Pública, Fabiano Bordignon, para chefiar as corporações e órgãos de segurança do Estado a partir de janeiro de 2027. A definição ocorreu após reuniões individuais de Moro com cada um dos selecionados.

Foram nomeados para os postos o coronel Rogério Gomes Pitz, que assumirá o Comando-Geral da Polícia Militar; o delegado Getúlio de Morais Vargas, indicado para a Delegacia-Geral da Polícia Civil; o coronel Rafael Lorenzetto, escolhido para o Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar; e o coronel Sthéfano Roberto Janata, que ficará à frente da Casa Militar.

De acordo com Sergio Moro, a composição busca alinhar as corporações ao trabalho de inteligência. “Queremos uma gestão que valorize os profissionais, fortaleça o trabalho de inteligência e entregue resultados para a população”, afirmou o governador eleito.

O futuro secretário Fabiano Bordignon destacou o objetivo de integrar os órgãos estaduais. “A segurança pública exige cooperação entre as forças. Estamos reunindo nomes para fortalecer as corporações e avançar em uma política de segurança integrada e orientada por resultados”, declarou.

As escolhas fazem parte da transição para a posse em janeiro de 2027 e seguem o plano de governo apresentado durante a campanha eleitoral. As diretrizes previstas incluem a criação de forças-tarefa permanentes, o compartilhamento de dados entre as instituições e operações conjuntas contra facções e o tráfico de drogas.

O projeto também prevê o uso de câmeras, inteligência artificial e reconhecimento facial, a criação de centros integrados de informações, além do monitoramento das fronteiras em atuação coordenada com as forças federais.

Entre os indicados, o coronel Rogério Gomes Pitz, natural de Francisco Beltrão, ingressou na Polícia Militar do Paraná em 1995 e atua na corporação há 32 anos. Para a Polícia Civil, o indicado é o delegado Getúlio de Morais Vargas.