Sergio Moro anuncia dois novos secretários: Segurança e Infraestrutura

O governador eleito do Paraná, Sergio Moro, anunciou nesta segunda-feira (9) mais dois integrantes para o primeiro escalão da equipe de governo que assumirá o estado em janeiro de 2027. O vice-governador eleito, Edson Vasconcelos, ocupará a Secretaria de Infraestrutura e Logística, enquanto o delegado da Polícia Federal Fabiano Bordignon assumirá a Secretaria de Segurança Pública.

Com as confirmações de Vasconcelos e Bordignon, chegam a quatro os nomes divulgados para o secretariado. Anteriormente, foram anunciadas Pricila Santana, para a Secretaria da Fazenda, e Fátima Gavioli, para a Secretaria da Educação. O governador eleito assume o cargo no dia 6 de janeiro de 2027 e deve anunciar os demais nomes da equipe até essa data.

Sobre o projeto para a área de segurança, Moro mencionou a intenção de implementar a Penitenciária Estadual de Segurança Máxima.

Atribuições e perfil dos indicados

Na Secretaria de Infraestrutura e Logística, Edson Vasconcelos será responsável pelo planejamento e execução de obras rodoviárias, logística, integração dos modais de transporte e articulação de investimentos públicos e privados. Natural de Cascavel, Vasconcelos é engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), com pós-graduação em Gestão de Empresas pela Fundação Getulio Vargas e em International Business pela Ohio University.

Atualmente preside a Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) e atuou anteriormente no Instituto de Planejamento de Cascavel, no Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável do município, na Agência Reguladora do Paraná (Agepar) e na Ferroeste.

Na Secretaria de Segurança Pública, Fabiano Bordignon coordenará as políticas estaduais de prevenção e combate à criminalidade, a integração das forças policiais e o planejamento de segurança no estado. A Tribuna já havia citado Bordignon como mais cotado para a pasta. Natural de Palmas (PR), Bordignon é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), mestre e doutorando pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), e atuava na Polícia Federal em Foz do Iguaçu.

Delegado federal desde 2002, ele chefiou delegacias da PF em Paranaguá e Foz do Iguaçu, dirigiu a Penitenciária Federal de Catanduvas e foi diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) entre janeiro de 2019 e maio de 2020.