Equipes de Moro e Ratinho Junior iniciam transição no Paraná; veja quem participa

As equipes do governador eleito Sergio Moro e do atual governador Ratinho Junior iniciaram, nesta quinta-feira (5), a transição do governo do Paraná. A primeira reunião ocorreu em Curitiba, com a apresentação dos representantes das duas administrações e a entrega de um pedido formal de informações sobre as finanças, os contratos e os programas estaduais.

Moro indicou dez integrantes para o processo, entre eles dois profissionais que já ocuparam cargos na atual gestão.

O encontro foi realizado no Chapéu do Pensador, no bairro Bigorrilho, sem a participação dos dois governadores. Os nomes dos representantes foram oficializados pelo decreto nº 15.659, publicado no Diário Oficial do Estado de quarta-feira (4).

A equipe indicada por Moro será coordenada por Lucas Alves de Lima Barros de Góes. O grupo terá acesso a informações sobre a situação financeira do Paraná, a estrutura administrativa, os contratos em vigor, os programas estaduais e as obras em andamento. Os dados deverão subsidiar o planejamento da administração que assumirá o Executivo em janeiro de 2027.

“Este é um passo fundamental para que possamos conhecer em profundidade a realidade da administração estadual. Com acesso às informações e aos dados do governo, teremos condições de fazer um diagnóstico mais preciso da situação do Paraná, identificar as prioridades e preparar as decisões que serão tomadas a partir de janeiro. Queremos começar o governo com planejamento, responsabilidade e clareza sobre os desafios que teremos pela frente”, afirmou Moro.

Entre os representantes escolhidos pelo governador eleito estão Pricilla Maria Santana, anunciada para comandar a Secretaria da Fazenda, e Aparecida de Fátima Gavioli, indicada para a Educação. O vice-governador eleito, Edson José de Vasconcelos, também participa da transição.

As futuras secretárias terão assessores de confiança no grupo. Lucca Silva Perdigão, atual chefe de gabinete de Fátima Gavioli na Secretaria da Educação de Goiás, foi incluído na equipe. Ele disputou uma vaga de vereador em Goiânia nas eleições de 2024.

Pricilla Santana contará com Itanielson Dantas Silveira Cruz, seu atual secretário adjunto na Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul.

Outros dois integrantes possuem experiência na administração estadual do Paraná. Luiz Rodrigo Grochocki foi diretor-geral da Polícia Científica e atualmente ocupa a Diretoria de Gestão Estratégica da Fundação de Apoio à Atividade de Segurança Pública do Paraná (FAASP).

Louise Caroline Campos Low, por sua vez, foi diretora-geral da Secretaria de Estado da Educação em 2023. Auditora federal de finanças e controle, também comandou a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e atuou como assessora técnica na Secretaria de Governo da Presidência da República.

A relação inclui ainda Fernando Hideyo Yokemura, que trabalhou por 35 anos no Banco do Brasil e foi diretor de Operações da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp), empresa pública ligada à área de tecnologia. Sua participação na transição não representa, até o momento, confirmação de que ocupará uma secretaria no futuro governo.

Também integra o grupo Vinicius Klein, professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR), com atuação nas áreas de Direito e Economia.

Governo Ratinho Junior indica 13 representantes

A atual administração terá uma comissão de transição formada por 13 integrantes. A coordenação-geral ficará a cargo de Renato Guimarães Adur, com Darci Plana e Daniel Wesley Vilas Boas Rocha também designados como coordenadores.

Os demais representantes são Alexandre Castro Fernandes, Bihl Elerian Zanetti, Camila Mileke Scucato, Henrique Bonatto Rego Barbosa, João Luiz Giona Junior, Luciano Borges dos Santos, Luiz Paulo Budal Pedroso de Almeida, Maiquel Guilherme Zimann, Paulo Mateus Charelli e Renan Barbosa Lopes Ferreira.

A comissão será responsável pela interlocução com a equipe de Moro e pelo encaminhamento das informações solicitadas sobre a administração estadual.

O procedimento segue as regras estabelecidas pelo decreto nº 15.525, assinado por Ratinho Junior em 26 de outubro. A norma regulamenta o compartilhamento de dados entre as equipes e busca assegurar a continuidade dos serviços públicos durante a mudança de governo.

Confira os dez integrantes indicados por Moro

Lucas Alves de Lima Barros de Góes — coordenador-geral; Pricilla Maria Santana — indicada para a Secretaria da Fazenda; Aparecida de Fátima Gavioli — indicada para a Secretaria da Educação; Edson José de Vasconcelos — vice-governador eleito; Louise Caroline Campos Low — ex-diretora-geral da Educação do Paraná; Luiz Rodrigo Grochocki — ex-diretor-geral da Polícia Científica; Fernando Hideyo Yokemura — ex-diretor de Operações da Prodesp; Vinicius Klein — professor da UFPR; Itanielson Dantas Silveira Cruz — secretário adjunto da Fazenda do Rio Grande do Sul; Lucca Silva Perdigão — chefe de gabinete na Educação de Goiás.

A transição seguirá até a posse do novo governo, marcada para 6 de janeiro de 2027. Nesse período, as duas equipes deverão reunir e compartilhar informações administrativas e financeiras para preparar a transferência de responsabilidades no Executivo estadual.