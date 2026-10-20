Recomendada por Paulo Guedes, Moro anuncia primeira secretária do governo do Paraná

O governador eleito do Paraná, Sergio Moro (PL), anunciou nesta terça-feira (20) a economista Pricilla Maria Santana como futura secretária de Estado da Fazenda. Atual titular da pasta no Rio Grande do Sul, ela é o primeiro nome confirmado para compor o secretariado da próxima gestão e a primeira mulher anunciada para a equipe de governo.

Ao anunciar a escolha, Moro destacou a experiência técnica e administrativa da economista e afirmou que ela contribuiu para manter as contas do Rio Grande do Sul em ordem diante de desafios fiscais.

“Fiquei honrado com a aceitação do convite e tenho certeza de que ela muito contribuirá na gestão das contas do Estado, com técnica e responsabilidade fiscal, e na modernização do Governo do Paraná para alcançarmos um novo patamar de desenvolvimento”, declarou ao texto divulgado pela sua assessoria de imprensa.

Segundo o governador eleito, a escolha está alinhada à intenção de fortalecer o controle dos gastos públicos e melhorar a eficiência administrativa.

Moro também afirmou que pretende conduzir uma transição organizada, com o mínimo de impacto no funcionamento da administração estadual. O governador eleito aguarda a publicação, pelo atual governo, de um decreto que formalize os procedimentos do processo.

Enquanto isso, mantém conversas com deputados estaduais eleitos sobre os projetos da futura gestão e avança na definição dos integrantes do secretariado. Ele também reafirmou o compromisso de campanha de reduzir a estrutura administrativa do Estado.

“Nós vamos diminuir o tamanho da máquina, que hoje está inchada e acaba gerando muita burocracia e pouca eficiência. Foi uma promessa de campanha que iremos cumprir. Queremos ter um governo honesto e eficiente”, completou.

Quem é Pricilla Maria?

Atual titular da pasta no Rio Grande do Sul, Pricilla tem experiência nas áreas de política fiscal, gestão financeira, relações federativas e governança. Desde janeiro de 2023, comanda a Secretaria da Fazenda gaúcha.

Antes disso, entre 2015 e 2022, foi subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais do Tesouro Nacional, atuando na coordenação das relações financeiras entre União, estados e municípios. Também ocupou o cargo de secretária-adjunta de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda.

Economista, mestre em Direito e graduada também em Direito e História, a futura secretária participou de processos de desestatização e privatização, da coordenação do Regime de Recuperação Fiscal e de iniciativas relacionadas à Reforma Tributária.

Ao longo da carreira, integrou conselhos de administração e fiscais de instituições como Caixa Econômica Federal, Eletrobras, BNDES e Banrisul. Desde agosto de 2026, ocupa a segunda vice-presidência do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).