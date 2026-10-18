Governo do Paraná

Gestão municipalista: as promessas de Moro para fortalecer as cidades e modernizar o Paraná

7 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 18/10/26 19h41
Prefira a Tribuna no Google
Fotografia em primeiro plano (close-up) captada de baixo para cima do senador paranaense Sergio Moro durante uma manifestação ou evento público ao ar livre. Em primeiro plano, Sergio Moro, um homem de pele clara e cabelos escuros, sorri levemente e olha para cima, com o braço direito erguido em aceno para a multidão (fora de quadro)[cite: 16]. Ele veste uma camiseta preta de algodão com estampas em letras amarelas e brancas, onde se lê claramente "Curitiba rima..." e, abaixo, "...Brasília sonhou", além de um pequeno brasão ou distintivo amarelo no peito. No canto inferior esquerdo, parte do rosto de outro homem mais jovem com barba é visível. No plano intermediário, o ombro e o braço estendido do político ocupam parte do enquadramento, com a textura do tecido e a pele em destaque. Ao fundo, a iluminação natural diurna sob um céu parcialmente nublado e cinzento compõe a atmosfera do local, com postes de luz e fiação elétrica borrados compondo o ambiente urbano.
Plano de governo promete gestão municipalista. Foto: Vitor Liasch/Campanha PL.

Corte de secretarias, apoio aos municípios, reorganização de carreiras e ampliação dos serviços digitais estão entre os compromissos de Sergio Moro (PL) para os próximos quatro anos. O governador eleito terá o desafio de tirar do papel as propostas voltadas ao fortalecimento das cidades paranaenses e à modernização da administração pública.

Eleito no primeiro turno, Moro recebeu a maioria dos votos em 287 dos 399 municípios do Paraná. Durante a campanha, o compromisso com as cidades foi apresentado a partir da proposta de uma gestão municipalista, com governança regionalizada e maior apoio às administrações locais.

Em diferentes áreas, o plano prevê fortalecer a atuação dos municípios, apoiar a execução de obras e projetos e investir na formação de lideranças e gestores. Na infraestrutura, os compromissos incluem concluir obras rodoviárias projetadas ou já iniciadas, garantir a execução das intervenções previstas nos contratos de concessão de pedágio e elaborar o Plano Paraná Logístico 2040.

+ Leia mais

O programa deverá orientar investimentos em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Também estão previstas a ampliação da capacidade ferroviária e portuária, a expansão dos aeroportos regionais e a assistência aos municípios em projetos de pavimentação, acessibilidade e modernização urbana.

Na gestão pública, Moro propõe reduzir o número de secretarias e cargos comissionados, estabelecer metas para a administração, reorganizar as carreiras do funcionalismo e ampliar a digitalização dos serviços estaduais. O plano também prevê mudanças na gestão da Celepar e a redução gradual dos tributos sobre o consumo, conforme as condições econômicas e orçamentárias.

A transparência é outro eixo das propostas, com a previsão de instituir um código de ética para a alta administração, ampliar a divulgação de dados sobre receitas, despesas, contratos e obras e criar um painel público de indicadores governamentais.

Promessas a serem cumpridas na gestão pública

Ao registrar uma candidatura ao Poder Executivo — seja à Presidência da República, ao governo estadual ou à prefeitura —, o candidato deve apresentar um plano de governo à Justiça Eleitoral. O documento reúne compromissos e diretrizes da campanha, mas não tem força de lei após a eleição. Ainda assim, serve de referência para que os eleitores acompanhem e cobrem a execução das propostas. 

O plano apresentado por Moro está estruturado em um modelo transversal de Governança Regionalizada e dividido em cinco pilares temáticos, que organizam as diretrizes e os projetos. As iniciativas são descritas em três partes: nome do projeto, breve explicação e detalhamento da ação proposta.

Em seu plano de governo, Moro sinalizou a intenção de manter e ampliar iniciativas já existentes no estado. Para facilitar a compreensão dos compromissos do futuro governador, a Tribuna do Paraná selecionou as principais propostas relacionadas à gestão pública em diferentes níveis. A íntegra do plano está disponível na aba “Propostas” da página do candidato no DivulgaCand.

Confira, a seguir, as propostas:

Gestão Pública

  • Indicar executivos qualificados para ocupar posições estratégicas na Celepar;
  • Disponibilizar todos os serviços estaduais em um único ambiente digital;
  • Reformular o programa Paraná Produtivo;
  • Reduzir o número de secretarias e cargos comissionados;
  • Implantar metas para a administração pública e a prestação de serviços;
  • Reorganizar as carreiras do serviço público;
  • Promover, conforme as condições orçamentárias, as recomposições salariais necessárias e o reajuste anual dos vencimentos, com transparência;
  • Estimular as contratações públicas de soluções inovadoras (CPSIs);
  • Reduzir, a médio e longo prazo, as alíquotas dos tributos sobre o consumo (ICMS/IBS).

Transparência

  • Instituir um código de ética para a alta administração do Governo do Estado do Paraná;
  • Prevenir e reduzir desperdícios na administração pública;
  • Modernizar e ampliar a transparência das informações do Estado, com linguagem acessível e dados abertos sobre receitas, despesas, contratos, obras e resultados;
  • Criar um Painel Público de Indicadores Governamentais;
  • Valorizar e proteger quem denuncia desvios e ilícitos na administração pública;
  • Fortalecer a agência reguladora estadual, ampliando sua capacidade técnica de fiscalização da Sanepar, da Copel — por meio de convênios com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) — e das concessionárias de pedágio, por meio de convênios com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Infraestrutura, logística e mobilidade

  • Apoiar os municípios na elaboração e revisão dos Planos Diretores;
  • Apoiar a criação de novos eixos de desenvolvimento nas regiões metropolitanas, cidades médias e aglomerados urbanos;
  • Apoiar a revitalização e a reforma de terminais de transbordo e pontos de ônibus;
  • Incentivar a substituição da frota de veículos públicos por modelos de baixa emissão de carbono;
  • Apoiar a recuperação de centros históricos, áreas comerciais e espaços públicos;
  • Apoiar os municípios na expansão da pavimentação urbana com soluções duráveis;
  • Apoiar os municípios na modernização da iluminação pública com tecnologia LED;
  • Apoiar a revitalização de áreas urbanas degradadas;
  • Apoiar os municípios na ampliação da acessibilidade urbana;
  • Elaborar o Plano Paraná Logístico 2040, com uma agenda de investimentos em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos;
  • Concluir todas as obras rodoviárias projetadas ou já iniciadas;
  • Garantir a execução de todas as obras previstas nos contratos de concessão de pedágio, inclusive aquelas vinculadas a acordos de leniência;
  • Ampliar a capacidade ferroviária, modernizar a malha e eliminar gargalos;
  • Atuar na modelagem da nova concessão da Malha Sul;
  • Retirar os trens de carga do perímetro urbano das cidades;
  • Expandir a capacidade portuária, com novos Terminais de Uso Privado (TUPs), novos berços de atracação, ampliação da capacidade de armazenagem e melhoria dos acessos rodoviários e ferroviários, incluindo o canal da Galheta;
  • Ampliar o desenvolvimento dos aeroportos regionais.

Saneamento

  • Indicar executivos para ocupar cargos estratégicos na Sanepar;
  • Proibir a adoção de critérios político-partidários na gestão da empresa e de seu quadro funcional;
  • Restabelecer a meritocracia na gestão interna de recursos humanos da Sanepar;
  • Reduzir as perdas e ampliar o tratamento de água;
  • Oferecer assistência técnica permanente às prefeituras para a elaboração, atualização e fiscalização dos planos municipais de saneamento;
  • Apoiar a regularização de aterros sanitários.

Turismo

  • Elaborar um Plano Estadual de Desenvolvimento do Turismo;
  • Fortalecer as instâncias regionais de turismo;
  • Atrair investimentos privados para gerar empregos no setor turístico;
  • Promover campanhas e garantir presença estratégica nos principais eventos do setor;
  • Executar e concluir as obras da terceira pista do Aeroporto Afonso Pena;
  • Ampliar a conectividade aérea do Paraná com outros destinos;
  • Modernizar o calendário estadual de eventos culturais;
  • Ampliar a infraestrutura turística, com centros de convenções, sinalização, acessibilidade e estruturas de apoio;
  • Criar um cadastro de infraestrutura e atrativos turísticos do Paraná;
  • Manter e ampliar a operação Verão Maior.
Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias do estado do Paraná!
Seguir no Google