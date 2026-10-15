Quais obras podem sair do papel no governo Moro? As promessas do novo governador

Em janeiro de 2027, Sergio Moro (PL) assumirá o Governo do Paraná com seis lotes de rodovias sob concessão. Com operações iniciadas entre 2024 e 2026, ainda na gestão de Ratinho Júnior (PSD), os contratos preveem obras de duplicação e novos contornos rodoviários que, juntos, abrangem quase 2 mil quilômetros.

Apesar de o Paraná ter uma das malhas rodoviárias mais bem avaliadas da Região Sul, cerca de 50,8% da extensão das rodovias foi classificada como regular (42,5%) ou ruim (8,3%), segundo avaliações atualizadas da Confederação Nacional do Transporte (CNT).

Entre os efeitos dessas condições, somente os problemas na qualidade da pavimentação elevam em 24% o custo operacional do transporte rodoviário. Para enfrentar a deterioração e recuperar a malha viária do estado, a CNT estima que seriam necessários investimentos entre R$ 2,6 bilhões e R$ 5,45 bilhões.

Nesse cenário, as concessões rodoviárias concentram parte dos investimentos em infraestrutura. A execução das obras fica a cargo das concessionárias, enquanto os governos estadual e federal atuam no planejamento, na regulação e na fiscalização dos contratos.

Em caso de atrasos, podem ser aplicadas multas diárias e retidos repasses. Em situações extremas, também há previsão de intervenção e cassação da concessão.

Nos próximos quatro anos, Moro terá a responsabilidade de acompanhar a execução dos contratos e fiscalizar o andamento das obras para que os benefícios previstos cheguem à população. Além disso, o governador também indica o compromisso de iniciar projetos.

Entre as propostas estão a ampliação do Contorno Leste de Curitiba, a construção dos contornos Norte de Curitiba e Cascavel e do Contorno Rodoviário de Irati, além de melhorias nas rodovias PR-445, PR-317 e BR-153. O plano também inclui novos corredores logísticos, como a Estrada da Limeira e a conclusão da terceira pista do Aeroporto Afonso Pena.

Obras também abrangem saúde, educação e cultura

Os contratos de concessão e os projetos de infraestrutura do estado não se restringem às rodovias. Na área da Saúde, está em construção o Novo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, que já ultrapassou 50% de execução. Também há o compromisso de construir outros nove hospitais regionais.

Na Educação, dez colégios estaduais estão simultaneamente em obras em Paranaguá, Guaraqueçaba, Matinhos e Pontal do Paraná. O estado também prevê a construção de 40 novos colégios estaduais por meio de parcerias público-privadas (PPPs).

Na área cultural, Curitiba concentra projetos como a modernização do Teatro Guaíra, além de intervenções no Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR) e no Museu de Arte Contemporânea (MAC-PR).

As obras já iniciadas devem avançar durante o governo de Moro. Durante a campanha eleitoral, o governador eleito afirmou que pretende fiscalizar e garantir a execução dos projetos já previstos para os próximos quatro anos.

Promessas a serem cumpridas

Ao registrar uma candidatura à chefia do Poder Executivo — seja à Presidência da República, ao governo estadual ou à prefeitura —, o candidato deve apresentar um plano de governo à Justiça Eleitoral. O documento reúne compromissos e diretrizes da campanha, mas não tem força de lei após a eleição. Ainda assim, serve de referência para que os eleitores acompanhem e cobrem a execução das propostas.

O plano apresentado está estruturado em um modelo transversal de Governança Regionalizada e dividido em cinco pilares temáticos, que organizam as diretrizes e os projetos. As iniciativas são descritas em três partes: nome do projeto, breve explicação e detalhamento da ação proposta.

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Para facilitar a compreensão dos compromissos do futuro governador, a Tribuna do Paraná filtrou as obras e os projetos indicados que pretendem avançar durante o governo de Moro. A íntegra do plano está disponível na aba “Propostas” da página do candidato no DivulgaCand.

Confira, a seguir, as obras prometidas:

Infraestrutura rodoviária:

Atuar na modelagem da nova concessão da Malha Sul;

Retirar os trens de carga do meio das cidades;

Ampliar de duas para três pistas o Contorno Leste de Curitiba, entre o trevo da BR-116, em Fazenda Rio Grande, e o trevo da BR-277, no acesso a Paranaguá.

Garantir a execução do Viaduto do Orleans, conforme decisão judicial decorrente do acordo de leniência da Operação Lava Jato.

Garantir a execução da rodovia PR-487, também referida como PR-RC487, entre Ipiranga e Ivaí, passando pelo distrito de Bom Jardim do Sul.

Viabilizar a implementação do Contorno Norte de Curitiba. A concessão prevê apenas o projeto de engenharia.

Implantar o Contorno Rodoviário de Irati, na BR-153.

Buscar, em parceria com o governo federal, a ampliação da capacidade da BR-153 entre Irati, Rebouças, Rio Azul, Paulo Frontin e Paula Freitas.

Buscar, em parceria com o governo federal, a ampliação da capacidade das rodovias BR-476 e BR-153, incluindo trechos de duplicação e viadutos, entre Lapa, São Mateus do Sul, União da Vitória e General Carneiro, até o trevo do Horizonte.

Viabilizar a implementação do Contorno Leste de Londrina. A concessão prevê apenas o projeto de engenharia.

Ampliar a capacidade da PR-445 e da PR-090 no corredor norte, entre Londrina e Alvorada do Sul, na divisa com São Paulo.

Buscar, em parceria com o governo federal, a ampliação da capacidade da BR-153 entre Santo Antônio da Platina, Ibaiti, Ventania e Tibagi.

Concluir a duplicação da PR-445 entre Lerroville, em Tamarana, e Irerê, em Londrina, conforme acordo de leniência decorrente da Operação Lava Jato.

Implantar o Contorno Leste de Arapongas, conforme acordo de leniência decorrente da Operação Lava Jato.

Concluir a duplicação e ampliar a capacidade da PR-317 entre Maringá, Iguaraçu, Santo Inácio e a divisa com São Paulo.

Implantar o Contorno Norte de Cascavel.

Executar obras de ampliação da capacidade das rodovias PR-467, PR-497, PR-488 e PR-495, no trecho entre Medianeira, Santa Helena, Pato Bragado e Marechal Cândido Rondon.

Buscar, em parceria com o governo federal, a ampliação da capacidade da BR-163 entre Capanema, Santo Antônio do Sudoeste e Barracão.

Buscar, em parceria com o governo federal, a ampliação da capacidade das BRs 158 e 373 entre Pato Branco e Candói, até o trevo da BR-277.

Ampliar a capacidade da PR-281 entre Capanema, Realeza, Dois Vizinhos e Chopinzinho, até o trevo da BR-373.

Construir a Estrada da Limeira, como novo corredor logístico ligando Garuva à BR-277.

Construir uma estrada de conexão entre Guaratuba e a Estrada da Limeira, na região de Cubatão.

Construir a Estrada Ecológica de Pontal para reduzir o congestionamento no acesso às praias de Pontal do Paraná e os riscos de enchentes, preservando a área de proteção ambiental.

Demais obras citadas:

Conclusão da reforma do Teatro Guaíra;

Conclusão da implantação do Centro Pompidou Paraná (Centre Georges Pompidou), em Foz do Iguaçu;

Modernização de teatros, museus e espaços de memória;

Construir um novo Hospital do Trabalhador Norte, na região norte de Curitiba;

Execução da construção e finalização da obra da terceira pista do Aeroporto Afonso Pena.