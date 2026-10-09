Moro diz que vai cortar secretarias e quer parceria com deputados e prefeitos

O governador eleito do Paraná Sergio Moro (PL) concedeu entrevista ao programa Sem Rodeios, da Gazeta do Povo, nesta sexta-feira (9). Ele disse que vai cumprir a promessa de diminuir o número de Secretarias de Estado a fim de “ter uma gestão mais eficiente”.

“Hoje temos um governo inchado, com 24 secretarias, e a gente não sabe nem os nomes dos secretários. Nós vamos começar a trabalhar nessa reformulação administrativa. Já tenho uma equipe trabalhando no desenho dessa formatação e vamos anunciar isso no momento oportuno. Queremos nomes técnicos, pessoas reconhecidas que saibam fazer seu trabalho”, disse.

Segundo o governador eleito, a bancada do PL no estado, que passou de 12 deputados estaduais para 14, vai trabalhar para colocar na Presidência da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) um nome que “seja aceito pela Assembleia e também pelo governo”.

“Acabou a eleição. Nós vamos governar para todos os paranaenses. Vamos fazer parcerias com todos os prefeitos, porque o que importa é o cidadão da ponta. Claro que vamos prestigiar também os prefeitos que nos apoiaram. Os deputados é a mesma coisa: passou a eleição, os ânimos exaltados, vamos olhar para frente e construir”, disse. “Estamos de portas abertas para falar com todos, mantendo evidentemente a coerência dos nossos princípios”, completou.

Moro afirmou que entre suas primeiras ações estão a criação de forças-tarefa para combater o crime organizado, começar o projeto de presídio de segurança máxima citado em sua campanha, a implantação da Tabela Sus Paranaense, e a continuidade e planejamento de novas obras.

A respeito das obras públicas realizadas no estado pela gestão Ratinho Júnior (PSD), ele disse que vai dar continuidade a empreendimentos que tenham recursos para serem executados”. Segundo Moro, seu mandato “ficará vigilante” para que a duplicação da BR-277 seja concluída pelos contratos de concessões.

