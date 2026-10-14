Consulta sobre marina de R$ 110 milhões em Guaratuba é prorrogada

O Governo do Paraná prorrogou até o dia 30 de outubro o prazo da consulta pública sobre a concessão do novo Complexo Náutico de Guaratuba, dando mais espaço para que a comunidade e o mercado ajudem a desenhar o projeto que prevê R$ 110 milhões para a construção do novo espaço.

Essa etapa funciona como uma conversa aberta antes de o leilão sair do papel. É o momento em que a população pode avaliar as propostas de modernização da orla, a gestão da futura marina e como tudo deve impactar o dia a dia da cidade.

Para participar é bem simples: toda a documentação está disponível no portal do governo estadual, onde é possível analisar as propostas e enviar sugestões por formulário online.

Depois que o prazo fechar, as contribuições passarão por uma triagem técnica para a definição do formato final do edital. A previsão é que a licitação ocorra no primeiro semestre de 2027.

Complexo Náutico

O projeto prevê um complexo com área de livre circulação para a comunidade, contando com estabelecimentos comerciais, restaurantes, escola náutica, estacionamento, ciclovia e rampa pública.

Também estão previstas áreas voltadas a serviços públicos de segurança (Marinha, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar), ao Centro de Controle Operacional da Ponte e a serviços de orientação turística. Com 11 mil metros quadrados de área construída, o projeto prevê 303 vagas molhadas e 400 vagas secas.