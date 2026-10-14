Trecho da BR-376 terá operação pare e siga nos próximos dias

O quilômetro 314 da BR-376, em Ortigueira, na região dos Campos Gerais, terá operação pare e siga nesta quinta (15) e sexta-feira (16). Segundo a concessionária Motiva Paraná, responsável pelo trecho, o tráfego será liberado a cada 20 minutos. A ação é necessária devido a obras para recuperação de talude, inclinação do terreno ao lado da pista.

Na quinta-feira, o pare e siga ocorre a partir das 12h. Na sexta, a operação tem início às 8h, com previsão de duração por todo o dia. Nesse sistema, a sinalização organiza o tráfego para ocorrer de forma alternada: enquanto um dos sentidos da via é bloqueado, o outro é liberado. O objetivo é controlar o fluxo de veículos para permitir a realização das obras de forma segura.

A concessionária informou que o trecho terá reforço na sinalização e equipes monitorando o trânsito. A orientação é que os motoristas redobrem a atenção ao passar pelo local e respeitem a sinalização implantada.

Ao se aproximar do local, o motorista deve reduzir a velocidade e, sempre que possível e seguro, mudar de faixa, a fim de evitar acidentes envolvendo viaturas em atendimento, equipes de manutenção e trabalhadores que atuam às margens das rodovias.

Recuperação de danos causados por chuvas

Nesta quarta-feira (14), trechos da BR-376 e da PRC-373, que liga as cidades de Ponta Grossa e Carambeí, passaram por obras de recuperação emergencial do pavimento, afetado pelos grandes volumes de chuvas no estado.

As ações ocorreram nos seguintes pontos:

BR-376

Em Ponta Grossa, entre os quilômetros 482 e 545 na pista sentido Ponta Grossa (sentido norte);

Em Ponta Grossa, entre os quilômetros 486 e 530 na pista sentido Curitiba (sentido sul);

Entre Imbaú e Tibagi, entre os quilômetros 400 e 460 nos dois sentidos da pista;

Entre Mauá da Serra e Imbaú, entre os quilômetros 300 e 378, na pista sentido Londrina (sentido norte).

PRC-373

Em Ponta Grossa, entre os quilômetros 164 e 172, nos dois sentidos da pista (sentidos leste e oeste).

O mesmo tipo de reparo já foi realizado nesta semana em outros dois trechos da BR-376, na região de Ponta Grossa: entre os quilômetros 530 e 549 na pista sentido Curitiba (sentido sul) e entre os quilômetros 549 e 545 na pista sentido Ponta Grossa (sentido norte).