Creche onde crianças foram feitas reféns em Curitiba reabre com guardas permanentes

O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) São Braz reabriu as portas na manhã desta quarta-feira (14), em Curitiba, em um retorno marcado por acolhimento e escuta das famílias e profissionais da educação.

A retomada das atividades ocorreu cinco dias após a ação policial que libertou 13 crianças mantidas reféns no local. Além do acompanhamento psicológico garantido pela Prefeitura, a unidade passa a contar com presença diária e permanente de agentes da Guarda Municipal.

A rotina no CMEI São Braz começou às 8h, antes da chegada dos alunos. Todos os professores e funcionários participaram de um momento de acolhimento com a diretoria do CMEI, representantes da Secretaria Municipal da Educação e equipes de psicólogos do município.

O objetivo foi oferecer espaço seguro para que cada profissional pudesse expressar sentimentos, encarar os traumas recentes e receber o suporte necessário para o retorno ao trabalho.

Recepção das crianças

Mais tarde, às 10h, foi a vez dos pais e responsáveis participarem de uma reunião especial no local. No encontro, dirigentes da educação, representantes da Polícia Militar, da Guarda Municipal e psicólogos detalharam os novos protocolos de proteção e tiraram dúvidas das famílias.

Sala do ataque foi reformada e transformada em espaço de leitura. Foto: Valquir Kiu Aureliano/SECOM.

Apesar do susto recente, o sentimento que prevaleceu no reencontro foi de alívio e união. Segundo relatos de quem esteve presente, as crianças demonstraram vontade de retornar ao ambiente escolar e reencontrar os colegas e professores.

Cada caso e particularidade das famílias será acompanhado individualmente pelas equipes de psicologia da Prefeitura de Curitiba e pela rede municipal de saúde.

Novo esquema de segurança

Para garantir a proteção contínua no CMEI São Braz, viaturas da Guarda Municipal permanecerão no local durante todo o expediente ao longo do ano. A ação faz parte do pacote de reforço na segurança anunciado pelo prefeito Eduardo Pimentel, que inclui:

Patrulha Escolar ampliada: Aumento de 20 para 40 guardas municipais focados exclusivamente na ronda de escolas e creches.



Aumento de 20 para 40 guardas municipais focados exclusivamente na ronda de escolas e creches. Botão do pânico em CMEIs: Antecipação da licitação ainda em 2026 para equipar todas as creches municipais com o sistema de alerta direto.



Antecipação da licitação ainda em 2026 para equipar todas as creches municipais com o sistema de alerta direto. Câmeras conectadas: Instalação de monitoramento por imagem integrado à Muralha Digital nas unidades educacionais.

Invasão ao CMEI

Na última sexta-feira (9), um homem armado invadiu o CMEI e fez 13 crianças e profissionais reféns. O prefeito ressaltou que as investigações policiais apontam para um ato individual promovido por um homem em surto, sem planejamento pela internet ou alvo predeterminado.

“Foi um fato muito grave, mas isolado. Os protocolos de emergência funcionaram com rapidez, desde a evacuação orientada pelas professoras pelo programa Conhecer para Prevenir até a atuação integrada da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Estamos aproveitando este momento para aperfeiçoar nossos sistemas e garantir que nossas famílias continuem confiando na segurança das escolas”, afirmou Pimentel.

Com a estrutura física revitalizada e o reforço no acolhimento, as aulas seguem normalmente em toda a rede municipal.