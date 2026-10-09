Fim do sequestro em CMEI de Curitiba: BOPE invade local, mata homem armado e resgata 13 crianças

Chegou ao fim a situação de crise no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) São Braz, em Curitiba, na tarde desta sexta-feira (9). Tropas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) realizaram a invasão tática do imóvel, onde um homem mantinha 13 crianças reféns. O invasor foi morto pelas forças de segurança no local. Todas as crianças foram resgatadas com vida, passam bem e recebem suporte médico, psicológico e acolhimento familiar.

Em entrevista concedida logo após a invasão tática, a porta-voz da Polícia Militar do Paraná, tenente Letícia Martins, confirmou a libertação das vítimas e o desfecho da operação:

“A Polícia Militar do Paraná esteve a todo momento acompanhando a situação. A equipe de negociação fez o adentramento do BOPE e, neste momento, nós temos a situação de reféns encerrada. Tivemos 13 crianças que foram resgatadas, estão todas bem e estão sendo encaminhadas para o atendimento médico, psicológico e acesso às famílias. O autor foi neutralizado com óbito no local”, afirmou a tenente Letícia Martins.

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A porta-voz também fez um alerta sobre a circulação de informações não checadas nas redes sociais sobre a identidade e as motivações do invasor:

“Pedimos cautela na divulgação de informações que eventualmente identifiquem esse autor. É muito perigoso fazer uma identificação errada e atrelar um fato desse a uma pessoa errada. A motivação ainda não temos confirmada, vamos concluir o atendimento, dar essa atenção às crianças e familiares, e ao final nos manifestaremos oficialmente com todos os detalhes”, concluiu a tenente.