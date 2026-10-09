Homem invade CMEI em Curitiba: o que se sabe sobre o caso até o momento

Um homem armado invadiu um CMEI no bairro São Braz, em Curitiba, na tarde desta sexta-feira (9) e mantém crianças e professores como reféns. Por volta das 18h, a Polícia Militar (PM) confirmou a morte do homem e informou que todas as crianças se encontram bem.

ATUALIZAÇÃO: Fim do sequestro em CMEI de Curitiba: BOPE invade local, mata homem armado e resgata 13 crianças

Confira abaixo outras informações confirmadas pelas autoridades sobre o caso:

Local da ocorrência: A ocorrência aconteceu no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) São Braz, em Curitiba.

A ocorrência aconteceu no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) São Braz, em Curitiba. Suspeito e arma: O homem invadiu o local portando uma arma branca (faca) e trancou as crianças consigo dentro de uma sala de aula.

O homem invadiu o local portando uma arma branca (faca) e trancou as crianças consigo dentro de uma sala de aula. Estimativa de reféns: As informações preliminares indicam que entre 10 e 20 pessoas estavam no interior da sala, entre alunos, professores e funcionários da unidade. Durante a negociação, algumas crianças foram liberadas. Permaneceram com o homem 13 crianças, até o fim da ocorrência. Todas foram resgatadas bem.

As informações preliminares indicam que entre 10 e 20 pessoas estavam no interior da sala, entre alunos, professores e funcionários da unidade. Durante a negociação, algumas crianças foram liberadas. Permaneceram com o homem 13 crianças, até o fim da ocorrência. Todas foram resgatadas bem. Ação policial e cerco: A operação de gerenciamento de crise foi liderada pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) da Polícia Militar do Paraná (PMPR). A área no entorno da creche foi totalmente isolada.

A operação de gerenciamento de crise foi liderada pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) da Polícia Militar do Paraná (PMPR). A área no entorno da creche foi totalmente isolada. Apoio aéreo: O helicóptero Falcão 13, do Comando de Aviação da PMPR, sobrevoou a região atuando como plataforma de observação para mapear a estrutura do CMEI e orientar as equipes em solo.

O helicóptero Falcão 13, do Comando de Aviação da PMPR, sobrevoou a região atuando como plataforma de observação para mapear a estrutura do CMEI e orientar as equipes em solo. Apoio municipal: Equipes da Guarda Municipal de Curitiba e do Corpo de Bombeiros atuaram no isolamento do trânsito e na contenção do perímetro.

Equipes da Guarda Municipal de Curitiba e do Corpo de Bombeiros atuaram no isolamento do trânsito e na contenção do perímetro. Atendimento aos familiares: A Prefeitura de Curitiba mobilizou equipes da Secretaria Municipal da Educação e profissionais de psicologia no local para prestar suporte e atendimento especializado aos pais e parentes.