Homem que invadiu CMEI em Curitiba pulou cerca e espalhou combustível em sala

O homem que invadiu o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) São Braz e fez 13 crianças reféns na tarde desta sexta-feira (9) sofria de esquizofrenia, conforme informações da Polícia Militar do Paraná (PMPR). A corporação também informou que ele espalhou produto inflamável pela sala de aula antes de ser morto pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).

Segundo o coronel Alexandre, da PMPR, o agressor chegou ao local de bicicleta, parou no lado de fora e pulou a cerca da unidade infantil portando uma faca, um simulacro (imitação) de arma de fogo e um isqueiro.

Ao entrar na sala de aula, o homem espalhou um produto inflamável pelo chão e trancou 13 crianças, com idades entre 4 e 5 anos, consigo. Equipes de resgate e negociadores tentaram acalmar o agressor, mas o forte cheiro de combustível e a escalada de agressividade do invasor apressaram a intervenção das forças táticas.

Segundo a PMPR, a decisão de entrar na sala de aula ocorreu quando o invasor começou a agredir fisicamente os alunos, ferindo ao menos duas crianças no rosto.

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Esquizofrenia, carta e agressão às crianças

A identificação realizada pela inteligência da polícia confirmou que o invasor sofria de transtorno esquizofrênico. No local, as equipes recolheram uma carta escrita por ele, que caiu durante a movimentação policial. A polícia informou que ainda não é possível apontar a motivação exata do ataque ou se havia um alvo específico na unidade.

“Tentamos uma negociação para acalmar ele e as crianças, mas percebemos que elas estavam ficando mais estressadas e ele veio a agredi-las, machucando uma ou duas delas. Quando soubemos que ele estava agredindo as crianças e que ele tentou investir contra uma delas com isqueiro e combustível, optamos por entrar dentro da técnica do BOPE para salvar as vidas”, explicou o coronel Alexandre.

Resgate e atendimento médico aos alunos

Logo após a morte do homem, as equipes médicas do Corpo de Bombeiros e do SIATE prestaram os primeiros socorros diretamente no perímetro de segurança. As crianças estavam bastante abaladas e foram acolhidas pelos policiais e socorristas.

Uma das crianças sofreu ferimentos no rosto provocados pelo homem. Ao todo, cinco alunos foram encaminhados ao hospital de ambulância pelo SIATE, com a autorização dos pais, para exames complementares e curativos, enquanto as demais foram entregues diretamente aos familiares para acompanhamento psicológico.

A Polícia Militar também exaltou a postura rápida dos funcionários do CMEI, que acionaram o alarme de emergência assim que perceberam a invasão da cerca, permitindo o cerco imediato do imóvel.

Com informações da repórter Raisa Toledo.