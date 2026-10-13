O que vai mudar na segurança das escolas de Curitiba após invasão de CMEI

A Prefeitura de Curitiba anunciou nesta terça-feira (13) que pretende implementar medidas para reforçar a segurança nas unidades de educação da capital. Entre as ações estão a revisão de protocolos, implantação de “botões do pânico” em todas as escolas, uso de câmeras para monitoramento e ampliação do patrulhamento por parte da Guarda Municipal (GM), com o aumento de agentes.

Na última sexta-feira (9), o CMEI São Braz foi invadido por um homem armado com uma faca, que fez 13 crianças reféns. O episódio terminou com a morte do homem pela Polícia Militar (PM), após quase três horas de tentativas de negociação. Segundo a PM, ele estava em um episódio de surto psicótico e entrou no local pulando a cerca da escola. Os 13 reféns foram liberados, alguns com ferimentos leves.

Em entrevista coletiva em seu gabinete nesta terça, o prefeito Eduardo Pimentel (PSD) classificou o ocorrido como “grave, mas isolado”. “Segundo a investigação da polícia, essa ação não foi premeditada, não foi feita por meio da internet. É importante que a população tenha essa tranquilidade de saber que todo o monitoramento continua sendo feito para trazer segurança às nossas famílias e que as escolas e as creches municipais estão em segurança”, afirmou.

Segundo o prefeito, até o fim deste ano o CMEI São Braz contará com uma viatura e uma equipe da Guarda Municipal todos os dias. Pimentel reforçou que as aulas retornarão com normalidade em toda a rede municipal na quarta-feira (14), após o fim de semana seguido de feriado. “Não haverá nenhuma interrupção. Excepcionalmente no CMEI São Braz também terá um acolhimento, organizado primeiro com as professoras e depois com os pais, para receber as crianças”, explicou.

Prefeito detalha novas medidas de segurança nas escolas

Foram citadas quatro medidas para aumentar a segurança nas escolas municipais. A Prefeitura afirma que vai dobrar o número de viaturas da GM que atuam na patrulha escolar. Hoje, são dez viaturas, uma para cada regional, com dois agentes cada. O efetivo passará para 40 agentes e 20 viaturas, que vão reforçar o policiamento preventivo e o atendimento a ocorrências que envolvam escolas e CMEIs.

A gestão vai abrir licitações para implantar monitoramento eletrônico com câmeras conectadas à Guarda Municipal e ao sistema municipal de videomonitoramento, bem como para colocar “botões do pânico” em todos os CMEIs, que acionam as forças de segurança em caso de necessidade. O sistema já existe nas escolas municipais.

Por fim, vistorias serão realizadas até o fim do ano letivo a fim de revisar os protocolos de segurança e verificar cercas, controles de acesso, portas e entorno de todas as escolas. O prazo foi estipulado para que ajustes e obras necessários possam ser realizados no período de férias.

A Rede Municipal de Ensino de Curitiba é composta por 188 escolas municipais e 240 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), além de outros centros especializados e bibliotecas.