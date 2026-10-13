Eleições

Instituto paranaense acertou a vitória de Sergio Moro no 1º turno; diretor explica cenário

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Kalrhen Braga - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 13/10/26 18h45
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Senador Sergio Moro assume governo do Paraná em 2027. Foto: Reprodução / Youtube

Com 50,10% dos votos válidos, Sergio Moro (PL) foi eleito governador do Paraná ainda no primeiro turno, confirmando a possibilidade apontada por uma pesquisa eleitoral do Instituto Paraná Pesquisas, divulgada poucos dias antes do pleito.

Em 28 de setembro, na última sondagem divulgada antes da votação, o instituto ouviu 1.280 pessoas e apontou Moro na liderança isolada, com 46,2% das intenções de voto, além de indicar uma tendência de crescimento do candidato.

Esse cenário na reta final, apontando a possibilidade de eleição já no primeiro turno, se materializou com a contagem dos 3,1 milhões de votos depositados pelos eleitores nas urnas paranaenses.

Metodologia de precisão

Em entrevista exclusiva à Tribuna do Paraná, o diretor do Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, explicou que a leitura precisa da eleição ocorreu devido ao acompanhamento próximo e diário do comportamento do eleitorado no estado.

Segundo ele, o eleitor paranaense costuma tomar decisões estratégicas nos últimos dias de campanha, e a amostragem de campo conseguiu captar essa onda de consolidação em torno do nome do candidato do PL.

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“O Paraná tem uma dinâmica política muito própria. Conseguimos mapear com precisão esse movimento final porque respeitamos a geografia do eleitorado, desde os grandes polos urbanos até os municípios do interior”, destacou Hidalgo.

Ele reforçou que o foco em um acompanhamento constante e rigoroso permitiu ao instituto enxergar a migração de votos que definiu a vitória em turno único, diferenciando-se de levantamentos que previam uma disputa mais aberta ou arrastada para uma segunda etapa.

Decisões judiciais e o cenário nas urnas

A reta final da campanha no estado também foi marcada por questionamentos judiciais envolvendo a divulgação de dados eleitorais nas redes sociais. No dia da votação, a Justiça Eleitoral determinou a remoção de publicações da campanha de Moro que citavam um levantamento do instituto Neokemp.

A postagem apontava 48% das intenções de voto e cravava a vitória em primeiro turno, mas teve a veiculação suspensa por descumprimento das regras de propaganda no dia do pleito.

Além disso, a totalização final do TRE-PR mostrou que, embora o Paraná Pesquisas tenha identificado a linha de crescimento e a liderança do vencedor, o quadro geral das posições seguintes (como o segundo e o terceiro lugares) apresentou variações em relação às sondagens de véspera de diferentes institutos.

Metodologia das pesquisas citadas

Paraná Pesquisas: 1.280 entrevistados pelo Paraná Pesquisas entre os dias 25 e 27 de setembro de 2026, em 60 municípios do estado. A pesquisa foi contratada pela empresa Sedek Serviços, Tecnologia & Informação Ltda. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,8 pontos percentuais. Registro no TSE nº PR-02701/2026. Divulgada em 28 de setembro de 2026.

Neokemp: 1.008 entrevistados pela Neokemp nos dias 1º e 2 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Jornal O Correio do Povo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3,1 pontos percentuais. Registro no TSE nº PR-05345/2026.

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