Instituto paranaense acertou a vitória de Sergio Moro no 1º turno; diretor explica cenário

Com 50,10% dos votos válidos, Sergio Moro (PL) foi eleito governador do Paraná ainda no primeiro turno, confirmando a possibilidade apontada por uma pesquisa eleitoral do Instituto Paraná Pesquisas, divulgada poucos dias antes do pleito.

Em 28 de setembro, na última sondagem divulgada antes da votação, o instituto ouviu 1.280 pessoas e apontou Moro na liderança isolada, com 46,2% das intenções de voto, além de indicar uma tendência de crescimento do candidato.

Esse cenário na reta final, apontando a possibilidade de eleição já no primeiro turno, se materializou com a contagem dos 3,1 milhões de votos depositados pelos eleitores nas urnas paranaenses.

Metodologia de precisão

Em entrevista exclusiva à Tribuna do Paraná, o diretor do Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, explicou que a leitura precisa da eleição ocorreu devido ao acompanhamento próximo e diário do comportamento do eleitorado no estado.

Segundo ele, o eleitor paranaense costuma tomar decisões estratégicas nos últimos dias de campanha, e a amostragem de campo conseguiu captar essa onda de consolidação em torno do nome do candidato do PL.

“O Paraná tem uma dinâmica política muito própria. Conseguimos mapear com precisão esse movimento final porque respeitamos a geografia do eleitorado, desde os grandes polos urbanos até os municípios do interior”, destacou Hidalgo.

Ele reforçou que o foco em um acompanhamento constante e rigoroso permitiu ao instituto enxergar a migração de votos que definiu a vitória em turno único, diferenciando-se de levantamentos que previam uma disputa mais aberta ou arrastada para uma segunda etapa.

Decisões judiciais e o cenário nas urnas

A reta final da campanha no estado também foi marcada por questionamentos judiciais envolvendo a divulgação de dados eleitorais nas redes sociais. No dia da votação, a Justiça Eleitoral determinou a remoção de publicações da campanha de Moro que citavam um levantamento do instituto Neokemp.

A postagem apontava 48% das intenções de voto e cravava a vitória em primeiro turno, mas teve a veiculação suspensa por descumprimento das regras de propaganda no dia do pleito.

Além disso, a totalização final do TRE-PR mostrou que, embora o Paraná Pesquisas tenha identificado a linha de crescimento e a liderança do vencedor, o quadro geral das posições seguintes (como o segundo e o terceiro lugares) apresentou variações em relação às sondagens de véspera de diferentes institutos.

Metodologia das pesquisas citadas

Paraná Pesquisas: 1.280 entrevistados pelo Paraná Pesquisas entre os dias 25 e 27 de setembro de 2026, em 60 municípios do estado. A pesquisa foi contratada pela empresa Sedek Serviços, Tecnologia & Informação Ltda. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,8 pontos percentuais. Registro no TSE nº PR-02701/2026. Divulgada em 28 de setembro de 2026.

Neokemp: 1.008 entrevistados pela Neokemp nos dias 1º e 2 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Jornal O Correio do Povo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3,1 pontos percentuais. Registro no TSE nº PR-05345/2026.