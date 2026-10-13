Produção de motos cresce 10,4% e registra melhor setembro em 15 anos

A indústria brasileira de motocicletas produziu 186.758 unidades em setembro de 2026, um crescimento de 10,4% em relação ao mesmo mês de 2025. Foi o melhor resultado para um mês de setembro desde 2011. As informações são da Agência Brasil.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira (13) pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo). Em relação a agosto deste ano, houve queda de 8,5%.

Entre janeiro e setembro de 2026, foram produzidas 1.645.034 motocicletas no Polo Industrial de Manaus (PIM). O volume representa alta de 9,9% ante o mesmo período de 2025 e é o melhor resultado desde 2008.

As vendas recuaram 0,4% em setembro na comparação com o mesmo mês do ano passado. Em relação a agosto, a queda foi de 0,1%. No acumulado do ano, porém, os emplacamentos bateram recorde, com crescimento de 10,5%.

As exportações tiveram queda de 8,2% em setembro ante o mesmo mês de 2025. Foram vendidas 4.826 unidades para o mercado externo, alta de 12,5% em relação a agosto. No acumulado do ano, as exportações subiram 23,7%.

O setor revisou as projeções para 2026. A estimativa agora é de 2,1 milhões de motocicletas produzidas no ano, alta de 6% em relação a 2025. A previsão anterior era de 2 milhões de unidades.

Para o mercado interno, a expectativa é de 2,35 milhões de motos emplacadas, crescimento de 6,9% ante 2025. Nas exportações, a projeção é de 48 mil unidades vendidas, alta de 11,3%.