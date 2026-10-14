Shopping de luxo em Curitiba terá 35 novas lojas, praça ao ar livre e espaço para eventos

O Shopping Pátio Batel, em Curitiba, terá novas áreas destinadas ao público. A apresentação do projeto, feita nesta quarta-feira (14), indica uma nova área comercial com 35 lojas, distribuídas em 10.760 m² de área total, dos quais 6.500 m² correspondem à Área Bruta Locável (ABL), indicador que considera os espaços disponíveis para locação.

A primeira expansão do shopping desde sua inauguração soma um investimento de mais de R$ 110 milhões. O shopping transformará seu primeiro subsolo em L0, um novo piso de lojas com pé-direito alto, corredores largos e iluminação natural, mantendo o padrão dos pisos atuais.

Entre as novidades previstas está a proposta de ampliar a conexão do shopping com a natureza. O projeto indica uma praça de convivência ao ar livre, restaurantes e cafés com vista para o bosque, além de espaços com jardins, bicicletário e áreas destinadas a animais de estimação e crianças.

A ideia é incorporar ambientes de descanso e permanência à experiência de compras, com áreas abertas integradas ao entorno. O projeto também prevê mudanças na configuração dos espaços internos.

Outro destaque é a curadoria de marcas, com a previsão de reunir grifes internacionais e marcas nacionais. A apresentação também define o novo piso como o “coração do shopping”, com uma proposta de arquitetura que combina iluminação natural e elementos de design.

Novo espaço para eventos

A expansão também prevê a incorporação de novos setores ao Parque Gomm, que terá novas área pet e infantil. Como o terreno apresenta desnível, a saída de veículos pela rua dos fundos deverá ser transformada em uma nova entrada, aproveitando a configuração do terreno para reorganizar o acesso ao complexo.

Simulação do novo espaço. Foto: Divulgação.

Outro destaque do projeto é a criação de um espaço destinado a eventos, com estrutura para receber encontros corporativos, lançamentos de produtos, festas e outras atividades.

Conforme a apresentação, o ambiente terá 650 m² e capacidade máxima para até 500 pessoas, dependendo do formato do evento. O espaço foi projetado para oferecer flexibilidade de layout e infraestrutura completa de apoio, incluindo área de bastidores.

A estimativa da administração do shopping é que toda a infraestrutura seja entregue até o segundo semestre de 2028, em um cronograma de obras de 24 meses. A ampliação deve gerar mais de 500 empregos diretos.