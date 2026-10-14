Quatro cidades do Paraná terão voos extras para destinos turísticos nas férias de verão

A Azul Linhas Aéreas terá voos extras partindo de Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina e Maringá durante a alta temporada de verão 2026/2027. A operação especial ocorrerá entre 5 de dezembro de 2026 e 14 de fevereiro de 2027, com reforço nas ligações entre o Paraná e destinos de diferentes regiões do Brasil, incluindo cidades turísticas do Nordeste.

No total, a companhia programou 400 voos adicionais na região Sul, com oferta de mais de 57,4 mil assentos, considerando chegadas e partidas. Além dos quatro aeroportos paranaenses, a operação contemplará Florianópolis e Navegantes, em Santa Catarina, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Entre as rotas com reforço estão as ligações entre Curitiba e Maceió, com 40 voos extras, e entre Foz do Iguaçu e Recife, com 44 voos. A programação também inclui conexões com aeroportos como Confins, em Minas Gerais, Goiânia, Salvador e Viracopos, em São Paulo, ampliando as opções para quem pretende viajar durante as férias.

Segundo a Azul, a operação busca atender ao aumento da procura por viagens no período e ampliar a conectividade entre os destinos do Sul e outras regiões do país. Em todo o Brasil, a Azul terá cerca de 2,5 mil voos extras e oferecerá 370 mil assentos adicionais durante a temporada.

O Nordeste concentrará 2,4 mil dessas operações, cerca de 90% de toda a malha extra programada para o verão, enquanto as demais regiões também terão reforço nas conexões para atender quem viaja a lazer ou para visitar familiares e amigos.