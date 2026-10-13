Natal de Curitiba: quando serão as atrações do Palácio Avenida e da Família Moletta

A Prefeitura de Curitiba anunciou, nesta terça-feira (13), a confirmação das datas de duas atrações tradicionais do Natal de Curitiba: Palácio Avenida, no Centro, e a Rua Iluminada da Família Moletta, no Umbará.

Na edição de 2026, as apresentações do Palácio serão divididas em seis sessões em dezembro, enquanto a atração do Umbará deve abrir ao público em novembro. A programação completa do Natal de Curitiba será divulgada até o fim deste mês.

Confira, a seguir, as datas de cada atração:

Palácio Avenida

O tradicional espetáculo será apresentado nos dias 11, 12 e 13 e 18, 19 e 20 de dezembro, sempre às 20h15. Em sua 36ª edição, a atração contará com um coral formado por 90 crianças e adolescentes de instituições de acolhimento.

Com o tema Encantares, a edição deste ano terá música, histórias e memórias ligadas ao Natal. A direção musical é da maestrina Dulce Primo, que participa do projeto há mais de 30 anos, e os arranjos são assinados por Camilo Carrara.

Rua Iluminada da Família Moletta

No bairro Umbará, a Rua Iluminada da Família Moletta tem abertura prevista para 14 de novembro, dando início à temporada 2026/2027. A montagem na Rua Nicola Pelanda está em andamento e terá mudanças nos cenários e na iluminação.

Entre as novidades previstas está a ampliação do castelo, que ganhará novas torres em relação à edição anterior. A iluminação também terá tecnologia RGB ao longo da rua, permitindo diferentes combinações de cores e efeitos.

A árvore de Natal, com cerca de 32 metros de altura, incluindo a estrela, continuará entre os destaques. O Sr. Moletta e o personagem Foquinho também estão previstos na programação. O enredo que conectará os cenários ainda está em definição.

A organização não divulgou os horários de visitação, os valores dos ingressos nem as regras de acesso.