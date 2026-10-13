Espetáculos

Natal de Curitiba: quando serão as atrações do Palácio Avenida e da Família Moletta

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 13/10/26 11h07
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Fotografia noturna em plano médio de uma pessoa fotografando a fachada iluminada de um edifício histórico, semelhante ao icônico Palácio Avenida em Curitiba durante o Natal. Em primeiro plano e à direita, a silhueta em contraluz de uma pessoa segura um smartphone com as duas mãos, enquadrando e registrando a cena na tela iluminada do aparelho. No plano intermediário e à esquerda, ergue-se a imponente fachada clássica do edifício, inteiramente contornada por milhares de luzes de Natal amarelas em suas janelas, cornijas e colunas. No topo da edificação, destacam-se grandes enfeites festivos iluminados com laços vermelhos e estrelas nas extremidades. Ao fundo, o céu noturno escuro contrasta com a intensa iluminação cênica festiva da arquitetura.
Programação começa no dia 24 de novembro. Foto: Isabella Mayer/SECOM.

A Prefeitura de Curitiba anunciou, nesta terça-feira (13), a confirmação das datas de duas atrações tradicionais do Natal de Curitiba: Palácio Avenida, no Centro, e a Rua Iluminada da Família Moletta, no Umbará.

Na edição de 2026, as apresentações do Palácio serão divididas em seis sessões em dezembro, enquanto a atração do Umbará deve abrir ao público em novembro. A programação completa do Natal de Curitiba será divulgada até o fim deste mês.

Confira, a seguir, as datas de cada atração:

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Palácio Avenida

O tradicional espetáculo será apresentado nos dias 11, 12 e 13 e 18, 19 e 20 de dezembro, sempre às 20h15. Em sua 36ª edição, a atração contará com um coral formado por 90 crianças e adolescentes de instituições de acolhimento.

Com o tema Encantares, a edição deste ano terá música, histórias e memórias ligadas ao Natal. A direção musical é da maestrina Dulce Primo, que participa do projeto há mais de 30 anos, e os arranjos são assinados por Camilo Carrara.

Rua Iluminada da Família Moletta

No bairro Umbará, a Rua Iluminada da Família Moletta tem abertura prevista para 14 de novembro, dando início à temporada 2026/2027. A montagem na Rua Nicola Pelanda está em andamento e terá mudanças nos cenários e na iluminação.

Entre as novidades previstas está a ampliação do castelo, que ganhará novas torres em relação à edição anterior. A iluminação também terá tecnologia RGB ao longo da rua, permitindo diferentes combinações de cores e efeitos.

A árvore de Natal, com cerca de 32 metros de altura, incluindo a estrela, continuará entre os destaques. O Sr. Moletta e o personagem Foquinho também estão previstos na programação. O enredo que conectará os cenários ainda está em definição.

A organização não divulgou os horários de visitação, os valores dos ingressos nem as regras de acesso.

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