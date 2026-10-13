Agenda cultural

Roberto Carlos, João Bosco, musical da Broadway e metal: o que fazer em Curitiba nesta semana

6 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 13/10/26 08h55
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Fotografia em tríptico dividida verticalmente em três quadros, apresentando retratos de três artistas musicais em apresentações ao vivo. À esquerda, no primeiro quadro em plano médio, destaca-se o cantor Roberto Carlos apresentando-se em um palco. Homem de pele clara e cabelos escuros, ele canta em um microfone fixo em pedestal, vestindo elegante terno branco com camisa social estampada aberta na gola. Ao centro, no segundo quadro em plano médio, um violoncelista da banda Apocalyptica performa energeticamente no palco. Homem de cabelos longos e escuros, vestindo roupas pretas, ele toca seu violoncelo sob iluminação cênica e um painel de LED ao fundo. À direita, no terceiro quadro em plano médio, o cantor e compositor Almir Sater toca viola caipira enquanto canta em um microfone. Homem de pele clara, barba e bigode grisalhos, ele usa boné claro e camisa social branca com delicados detalhes estampados, sustentando o instrumento com uma correia preta. Ao fundo de cada quadro, a iluminação cênica e a atmosfera de show ao ar livre ou em casa de espetáculos compõem o ambiente de cada apresentação.
Veja a lista de apresentações desta semana. Foto: EFE(Jose Sena Goulao)/FCC(Lucilia Guimarães)/Leca Suzuki.

Curitiba terá uma semana de shows nacionais e internacionais, teatro, humor, exposições e atividades gratuitas entre terça-feira (13) e domingo (18). Entre os destaques estão os shows de Roberto Carlos, João Bosco e Murilo Huff, além das apresentações das bandas finlandesas Apocalyptica e Amorphis. A programação também inclui o espetáculo gratuito Medeias e a 25ª edição do festival Punktoberfest.

Para quem busca outras opções culturais, a agenda reúne o musical A Chorus Line, o espetáculo de improviso Improvável, sessões de teatro e uma programação gratuita no Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR), com cinema, roda de conversa e oficina de stop motion.

Curitiba também recebe o Perla Flamenca Tablao e o primeiro Encontro Nacional de Tênis em Cadeira de Rodas Infantojuvenil. Confira os destaques e programe-se para aproveitar a semana.

Confira, a seguir, as atrações culturais de Curitiba nesta semana:

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Shows

Beth 80 – Pelo Olhar de Lu Carvalho
A cantora e compositora Lu Carvalho interpreta canções que marcaram a trajetória de Beth Carvalho e compartilha memórias da convivência familiar com a tia e madrinha, uma das grandes referências do samba brasileiro.

Data: terça (13) e quarta (14), às 20h;
Local: CAIXA Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280, Centro);
Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na bilheteria física e digital.

Apocalyptica
Os finlandeses que revolucionaram o metal sinfônico se apresentam tocando clássicos com violoncelos.

Data: quarta-feira (14), às 19h;
Local: Tork n’ Roll;
Ingressos: venda via Shotgun Live.

Amorphis
Outro grande nome do metal finlandês apresenta o álbum Borderland, lançado em 2025 e celebrado pela fusão do metal melódico, paisagens progressivas e temas inspirados no folclore nórdico.

Data: quinta-feira (15), às 19h;
Local: Tork n’ Roll;
Ingressos: venda via Clube do Ingresso.

Murilo Huff – Churrasco, Viola e Paixão
O cantor sertanejo traz a Curitiba o projeto temático focado em modões e sucessos de sua trajetória.

Data: sexta-feira (16), às 19h;
Local: Live Curitiba (Rua Itajubá, 143 – Novo Mundo);
Ingressos: venda via Bilheteria Digital.

João Bosco
O mestre da MPB sobe ao palco para celebrar a sua brilhante carreira musical. O artista volta aos palcos com a turnê que revive seus grandes clássicos e traz novidades.

Data: sexta-feira (16), às 21h15;
Local: Teatro Guaíra (Guairão);
Ingressos: venda via DiskIngressos.

Roberto Carlos
O Rei retorna à capital paranaense para duas noites de gala inesquecíveis, reunindo gerações no palco de um dos principais teatros da cidade.

Data: sexta-feira (16) e sábado (17), às 20h;
Local: Teatro Positivo;
Ingressos: venda via Eventim.

Punktoberfest
Como a 25ª edição do festival de punk rock e psychobilly ocorre em finais de semana específicos. Na sexta-feira, se apresentam as bandas Colapso, Dedo Podre, Alma Negra, Acid Eater e Bad Bebop. Já no sábado, sobem ao palco Dirty Quarantine, Pindorama, Mongo, Cavaleiros Temporários e The Alens.

Data: sexta-feira (16), a partir das 19h, e sábado (17), a partir das 16h;
Local: 92 Graus (Av. Manoel Ribas, 108, São Francisco, Curitiba) e Peixe Elétrico (Rua XV de Novembro, 1941, Centro, Campo Largo);
Ingressos: a R$ 30,00 (com direito a um chopp) à venda no local.

Apresentações e espetáculos

Medeias
A Sim Companhia de Teatro estreia temporada gratuita com direção de Vanessa Corina, montagem que atravessa mito e memória para questionar a história recontada por diferentes vozes femininas.

Data: quarta-feira (14) e quinta-feira (14), às 20h;
Local: Teatro José Maria Santos;
Entrada: gratuita com retirada de ingressos a partir de uma hora antes do espetáculo.

Musical “A Chorus Line”
Um dos maiores clássicos da Broadway ganha os palcos no Teatro Regina Vogue, retratando os bastidores e os dramas dos bailarinos em audições de teatro.

Data: sexta-feira (16), às 18h e às 20h30;
Local: Teatro Regina Vogue;
Ingressos: venda via DiskIngressos.

9º Paciente 
Peça teatral representando uma institutuição psiquiátrica, onde oito pacientes lidam com suas fragmentações, conflitos e atravessamentos. Então, um enigmático 9º Paciente é admitido.

Data: sábado (17), às 18h e às 21h;
Local: Teatro Regina Vogue;
Ingressos: venda via DiskIngressos.

Perla Flamenca
Com o objetivo de criar um ambiente flamenco em Curitiba e trazer o clima dos tradicionais tablaos (“tablados”) espanhóis, o Perla Flamenca Tablao acontece mensalmente e conta com a presença de artistas locais e de outras cidades.

Data: sábado (17), às 20h:
Local: Perla Flamenca Arte em Movimento;
Ingressos: venda via Sympla.

A vida que eu levo é que desabona: quase um culto CLT
A vida que eu levo é que desabona: quase um culto CLT é o stand-up de Michele Barbosa, jornalista e ex-repórter da Band, que transforma em comédia tudo o que já viveu em nome da carteira de trabalho.

Data: sábado (17), às 20h;
Local: Teatro Barracão Encena;
Ingressos: venda via DiskIngressos.

Improvável
Criado pelo trio de humoristas Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna (os Barbixas), Improvável é um espetáculo de improvisação teatral onde as cenas são criadas na hora, a partir das ideias da plateia.

Data: sábado (17), às 19h e às 21h, e domingo (18), às 18h e às 20h;
Local: Teatro UP Experience:
Ingressos: venda via DiskIngressos.

Palestras, feiras e exposições

Disquetes – Roda de Conversa
O MIS-PR recebe os criadores da exposição “Disquetes” para uma roda de conversa sobre a série que recria lendas brasileiras usando stop motion e animação em papel.

Data: terça-feira (13), às 19h;
Local: MIS-PR (Rua Barão do Rio Branco, 395, Centro);
Entrada: gratuita limitada a 30 vagas.

Cineclube de Terror
Exibição gratuita do filme “Elvira: A Rainha das Trevas” (1988), promovida pelo Coletivo Àmargem.

Data: terça-feira (13), às 19h;
Local: MIS-PR (Rua Barão do Rio Branco, 395, Centro);
Entrada: gratuita.

Oficina de Stop Motion “Disquetes”
Oficina prática sobre a concepção, montagem e execução de animações em stop motion inspiradas em lendas brasileiras.

Data: quinta-feira (15), às 15h;
Local: MIS-PR (Rua Barão do Rio Branco, 395, Centro);
Entrada: gratuita limitada a 20 vagas.

Esportes

1º Encontro Nacional de Tênis em Cadeira de Rodas Infantojuvenil
Evento voltado ao desenvolvimento da modalidade para jovens atletas de diferentes regiões do país, contando com a presença da tenista Vitória Miranda e da curitibana Laura Moto. A programação inclui sessões de quadra, preparação física e capacitação para treinadores.

Data: de quinta-feira (15) a sábado (17). Programação disponível no site;
Local: Instituto Ícaro;
Entrada: gratuita.

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