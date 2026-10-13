Roberto Carlos, João Bosco, musical da Broadway e metal: o que fazer em Curitiba nesta semana

Curitiba terá uma semana de shows nacionais e internacionais, teatro, humor, exposições e atividades gratuitas entre terça-feira (13) e domingo (18). Entre os destaques estão os shows de Roberto Carlos, João Bosco e Murilo Huff, além das apresentações das bandas finlandesas Apocalyptica e Amorphis. A programação também inclui o espetáculo gratuito Medeias e a 25ª edição do festival Punktoberfest.

Para quem busca outras opções culturais, a agenda reúne o musical A Chorus Line, o espetáculo de improviso Improvável, sessões de teatro e uma programação gratuita no Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR), com cinema, roda de conversa e oficina de stop motion.

Curitiba também recebe o Perla Flamenca Tablao e o primeiro Encontro Nacional de Tênis em Cadeira de Rodas Infantojuvenil. Confira os destaques e programe-se para aproveitar a semana.

Confira, a seguir, as atrações culturais de Curitiba nesta semana:

Shows

Beth 80 – Pelo Olhar de Lu Carvalho

A cantora e compositora Lu Carvalho interpreta canções que marcaram a trajetória de Beth Carvalho e compartilha memórias da convivência familiar com a tia e madrinha, uma das grandes referências do samba brasileiro.

Data: terça (13) e quarta (14), às 20h;

Local: CAIXA Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280, Centro);

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na bilheteria física e digital.

Apocalyptica

Os finlandeses que revolucionaram o metal sinfônico se apresentam tocando clássicos com violoncelos.

Data: quarta-feira (14), às 19h;

Local: Tork n’ Roll;

Ingressos: venda via Shotgun Live.

Amorphis

Outro grande nome do metal finlandês apresenta o álbum Borderland, lançado em 2025 e celebrado pela fusão do metal melódico, paisagens progressivas e temas inspirados no folclore nórdico.

Data: quinta-feira (15), às 19h;

Local: Tork n’ Roll;

Ingressos: venda via Clube do Ingresso.

Murilo Huff – Churrasco, Viola e Paixão

O cantor sertanejo traz a Curitiba o projeto temático focado em modões e sucessos de sua trajetória.

Data: sexta-feira (16), às 19h;

Local: Live Curitiba (Rua Itajubá, 143 – Novo Mundo);

Ingressos: venda via Bilheteria Digital.

João Bosco

O mestre da MPB sobe ao palco para celebrar a sua brilhante carreira musical. O artista volta aos palcos com a turnê que revive seus grandes clássicos e traz novidades.

Data: sexta-feira (16), às 21h15;

Local: Teatro Guaíra (Guairão);

Ingressos: venda via DiskIngressos.

Roberto Carlos

O Rei retorna à capital paranaense para duas noites de gala inesquecíveis, reunindo gerações no palco de um dos principais teatros da cidade.

Data: sexta-feira (16) e sábado (17), às 20h;

Local: Teatro Positivo;

Ingressos: venda via Eventim.

Punktoberfest

Como a 25ª edição do festival de punk rock e psychobilly ocorre em finais de semana específicos. Na sexta-feira, se apresentam as bandas Colapso, Dedo Podre, Alma Negra, Acid Eater e Bad Bebop. Já no sábado, sobem ao palco Dirty Quarantine, Pindorama, Mongo, Cavaleiros Temporários e The Alens.

Data: sexta-feira (16), a partir das 19h, e sábado (17), a partir das 16h;

Local: 92 Graus (Av. Manoel Ribas, 108, São Francisco, Curitiba) e Peixe Elétrico (Rua XV de Novembro, 1941, Centro, Campo Largo);

Ingressos: a R$ 30,00 (com direito a um chopp) à venda no local.

Apresentações e espetáculos

Medeias

A Sim Companhia de Teatro estreia temporada gratuita com direção de Vanessa Corina, montagem que atravessa mito e memória para questionar a história recontada por diferentes vozes femininas.

Data: quarta-feira (14) e quinta-feira (14), às 20h;

Local: Teatro José Maria Santos;

Entrada: gratuita com retirada de ingressos a partir de uma hora antes do espetáculo.

Musical “A Chorus Line”

Um dos maiores clássicos da Broadway ganha os palcos no Teatro Regina Vogue, retratando os bastidores e os dramas dos bailarinos em audições de teatro.

Data: sexta-feira (16), às 18h e às 20h30;

Local: Teatro Regina Vogue;

Ingressos: venda via DiskIngressos.

9º Paciente

Peça teatral representando uma institutuição psiquiátrica, onde oito pacientes lidam com suas fragmentações, conflitos e atravessamentos. Então, um enigmático 9º Paciente é admitido.

Data: sábado (17), às 18h e às 21h;

Local: Teatro Regina Vogue;

Ingressos: venda via DiskIngressos.

Perla Flamenca

Com o objetivo de criar um ambiente flamenco em Curitiba e trazer o clima dos tradicionais tablaos (“tablados”) espanhóis, o Perla Flamenca Tablao acontece mensalmente e conta com a presença de artistas locais e de outras cidades.

Data: sábado (17), às 20h:

Local: Perla Flamenca Arte em Movimento;

Ingressos: venda via Sympla.

A vida que eu levo é que desabona: quase um culto CLT

A vida que eu levo é que desabona: quase um culto CLT é o stand-up de Michele Barbosa, jornalista e ex-repórter da Band, que transforma em comédia tudo o que já viveu em nome da carteira de trabalho.

Data: sábado (17), às 20h;

Local: Teatro Barracão Encena;

Ingressos: venda via DiskIngressos.

Improvável

Criado pelo trio de humoristas Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna (os Barbixas), Improvável é um espetáculo de improvisação teatral onde as cenas são criadas na hora, a partir das ideias da plateia.

Data: sábado (17), às 19h e às 21h, e domingo (18), às 18h e às 20h;

Local: Teatro UP Experience:

Ingressos: venda via DiskIngressos.

Palestras, feiras e exposições

Disquetes – Roda de Conversa

O MIS-PR recebe os criadores da exposição “Disquetes” para uma roda de conversa sobre a série que recria lendas brasileiras usando stop motion e animação em papel.

Data: terça-feira (13), às 19h;

Local: MIS-PR (Rua Barão do Rio Branco, 395, Centro);

Entrada: gratuita limitada a 30 vagas.

Cineclube de Terror

Exibição gratuita do filme “Elvira: A Rainha das Trevas” (1988), promovida pelo Coletivo Àmargem.

Data: terça-feira (13), às 19h;

Local: MIS-PR (Rua Barão do Rio Branco, 395, Centro);

Entrada: gratuita.

Oficina de Stop Motion “Disquetes”

Oficina prática sobre a concepção, montagem e execução de animações em stop motion inspiradas em lendas brasileiras.

Data: quinta-feira (15), às 15h;

Local: MIS-PR (Rua Barão do Rio Branco, 395, Centro);

Entrada: gratuita limitada a 20 vagas.

Esportes

1º Encontro Nacional de Tênis em Cadeira de Rodas Infantojuvenil

Evento voltado ao desenvolvimento da modalidade para jovens atletas de diferentes regiões do país, contando com a presença da tenista Vitória Miranda e da curitibana Laura Moto. A programação inclui sessões de quadra, preparação física e capacitação para treinadores.

Data: de quinta-feira (15) a sábado (17). Programação disponível no site;

Local: Instituto Ícaro;

Entrada: gratuita.