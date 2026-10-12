Paraná terá votação para redefinir limites entre cidades após 12 anos de disputa

No próximo dia 25 de outubro, a idas às urnas terá mais uma finalidade para os moradores de três cidades do interior do Paraná. Além de votar para a Presidência da República, um município vai escolher quem assume a prefeitura, outros dois vão decidir, no voto, se uma comunidade inteira deve mudar de endereço e passar a pertencer a outra cidade.

A eleição para prefeito acontece em Santana do Itararé, no Norte Pioneiro, entre dois candidatos: Brunão Mota (PSD) e Zé Isac (PT). Noo Sudoeste, a votação envolve mapas, divisas e a rotina de dezenas de moradores. Os eleitores de Chopinzinho e São João participarão de um plebiscito oficial para resolver um impasse territorial histórico sobre a Comunidade do Alto Mirim.

A disputa entre os municípios já dura mais de 12 anos por conta de uma área correspondente a aproximadamente 560 alqueires e ocupada por cerca de 180 moradores. Como a legislação nacional não permite mudar os limites geográficos apenas por vontade política dos prefeitos ou de um acordo amigável, a decisão será nas urnas.

Prevista na Resolução nº 985/2026 do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) e autorizada pela Assembleia Legislativa (ALEP) e pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a consulta popular quer saber se a população concorda que o território de Alto Mirim seja desmembrado de Chopinzinho e transferido oficialmente para o município de São João.

Entenda como será a votação

A redefinição dos limites territoriais vem de um acordo administrativo firmado entre as duas prefeituras. Na prática, os moradores do Alto Mirim já usam serviços públicos de São João no dia a dia por conta da proximidade geográfica, mas a área pertence legalmente a Chopinzinho.

Para organizar de forma definitiva o atendimento de saúde, educação e infraestrutura, a proposta foi submetida ao voto popular. Nas urnas de Chopinzinho e São João, após registrarem os votos para os cargos eletivos, os eleitores aptos dos dois municípios verão uma pergunta na tela:

“Você é a favor da separação e transferência da Comunidade do Alto Mirim de Chopinzinho para São João?“

O eleitor responderá diretamente na urna eletrônica digitando:

2 para SIM (a favor da transferência da comunidade para São João)

para (a favor da transferência da comunidade para São João) 1 para NÃO (contra a mudança, mantendo no território de Chopinzinho)

Se a maioria votar pelo “Sim”, o resultado embasará a alteração da lei estadual dos limites municipais, oficializando a mudança no mapa do Paraná.

Para garantir que a votação transcorra sem lentidão ou erros, a Justiça Eleitoral orienta que os eleitores levem a tradicional “cola” de papel com a ordem dos votos anotada.